Gofri: a ropogós csoda titkai

A gofri középkori vásárok egyszerű ostyáitól a modern street food pultok látványos bubble gofrijáig hosszú utat tett meg, és minden korszakban megőrizte legfontosabb varázsát: azt a különleges élményt, amikor az első falatnál a ropogós rács alól előtör a frissen sült tészta illata és íze. Akár klasszikus, akár trendi formában készítjük, a gofri mindig ünnep az asztalon – egy édesség, amelyben múlt és jelen találkozik.

A gofri – vagyis a kívül ropogós, belül puha, rácsos mintájú sütemény – mára a reggelik és desszertek egyik világszerte kedvelt szereplője. De kevesen tudják, hogy ez az egyszerű, mégis ellenállhatatlan finomság évszázados múltra tekint vissza, és a történelem során számtalan formában és jelentésben jelent meg.

Középkori vásárok kedvence

A gofri eredete a középkori Európába, egészen a 13. századig nyúlik vissza. A mai Belgium, Franciaország és Németország területén már ekkor sütöttek mézzel édesített, ostyaszerű tésztát két vaslap között. Ezek a korai változatok sokkal laposabbak és ropogósabbak voltak, mint a mai gofri, és gyakran vallási ünnepekhez vagy vásárokhoz kapcsolódtak. A rácsos mintázatot a vaslapok díszítése adta, amelyeket eleinte kézzel kovácsoltak, gyakran szimbolikus motívumokkal, keresztekkel, virágokkal vagy családi címerekkel.

Belgium, a gofri hazája

A gofri igazi fénykorát Belgiumban érte el, ahol a 18–19. században több régió is kialakította a saját stílusát. A két legismertebb belga változat máig meghatározza a gofrikultúrát. A brüsszeli gofri könnyű, levegős, nagyobb rácsokkal, enyhén ropogós külsővel. Gyakran porcukorral, friss gyümölccsel, tejszínhabbal vagy csokoládéöntettel tálalják. A Liège-i gofri édesebb, sűrűbb tésztájú, gyöngycukorral készül, amely sütés közben karamellizálódik, így minden falat roppanós, karamelles élményt ad. E két stílus közül a brüsszeli változat vált a nemzetközi gofrikultúra alapjává, de a Liège-i gofri titkos favorit azok körében, akik az intenzívebb, karamelles édességeket kedvelik.

Az amerikai siker

A gofri az 1800-as években érkezett meg az Egyesült Államokba, főként a belga bevándorlóknak köszönhetően. Itt gyorsan beilleszkedett a reggeli kultúrába, és megjelentek a különféle variációk: sós feltétek, sült csirke és juharszirup, valamint a klasszikus amerikai “breakfast waffle”, amelyet ma is előszeretettel fogyasztanak vajjal és sziruppal. Az 1964-es New York-i Világkiállításon mutatták be a „Belga waffle”-t, amely végképp meghódította az amerikai közönséget, és világhírűvé tette a brüsszeli stílust.