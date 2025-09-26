Erdélyi fokhagymaleves

Hozzávalók:

30 dkg sertésdagadó

2 dl tejföl

4 gerezd fokhagyma

2 evőkanál olaj

1 evőkanál liszt

kis darabka citromhéj

só

kevés ecet

A megmosott húst vékony csíkokra metéljük, és a forró olajban hirtelen pirítjuk. Megszórjuk a zúzott fokhagymával, néhány percig kevergetve pirítjuk, majd felengedjük 1,2 liter vízzel és lefedve kis lángon félpuhára főzzźk.

Ezután sóval meg citromhéjjal ízesitjźk, néhány csepp ecettel pikánssá savanyítjuk, és lefedve készre főzzük.

Végül a tejfölben simára kevert liszttel besűrítjük, jól összeforraljuk.