Erdélyi fokhagymaleves

Erdélyi fokhagymaleves

Hozzávalók:

  • 30 dkg sertésdagadó
  • 2 dl tejföl
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 2 evőkanál olaj
  • 1 evőkanál liszt
  • kis darabka citromhéj
  • kevés ecet

A megmosott húst vékony csíkokra metéljük, és a forró olajban  hirtelen pirítjuk. Megszórjuk a zúzott fokhagymával, néhány percig kevergetve pirítjuk, majd felengedjük 1,2 liter vízzel és lefedve kis lángon félpuhára főzzźk. 

Ezután sóval meg citromhéjjal ízesitjźk, néhány csepp ecettel pikánssá savanyítjuk, és lefedve készre főzzük. 

Végül a tejfölben simára kevert liszttel besűrítjük, jól összeforraljuk.

 

