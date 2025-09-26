szeptember 26., péntek

Bagolyvári sertesflekken

Bagolyvári sertesflekken

Hozzávalók 4 személyre:

• 4 szelet (70 dkg) sertéstarja
• 20 dkg savanyúkáposzta
• 15 dkg gyulai kolbász
• burgonya
• 2 gerezd fokhagyma
• só
• őrölt fekete bors
• csípős paprikakrém
• olaj

A hússzeleteket  zúzott fokhagymával (vagy fokhagymakrémmel), borssal, csípős paprikakrémmel fűszerezzük és megsózzuk.

A kolbászt, amelynek lehúztuk a héját, felkarikázzuk, és kevés olajat alátéve megpirítjuk, hozzáadjuk a káposztát, egy kissé azt is megpirítjuk. Babérlevelet teszünk bele, és kevés vízzel puhára pároljuk.

A héjában megfőtt burgonyát cikkekre vágjuk, és a tálalás előtt olajjal kikent sütőlapon vagy sütőben pirosra sutjuk.

A hússzeleteket ugyancsak kevés forró olajban mindkét oldalán megsütjük.

 

