Aszalt szilvával töltött csirkemell
Hozzávalók:
• 4 szelet csirkemell
• 4–4 szelet pulykasonka
• trappista sajt
• 20 dkg kimagozott aszalt szilva
• 1 dl vörösbor
Bundázáshoz:
• 8 dkg liszt
• 10 dkg zsemlemorzsa
• 2 tojás
Sütéshez:
• étolaj
Az aszalt szilvát egy deci vörösborban megáztatjuk.
A csirkemellet kissé kiverjük, és a szeleteket egyenként besózva megolajozott alufóliára tesszük. Mindegyikre 1–1 szelet sonkát és sajtot fektetünk, majd a lecsöpögtetett aszalt szilvát is rárakva szorosan föltekerjük az alufóliával együtt. Egy fazékban vizet forralunk, kissé megsózzuk, és a tekercseket óvatosan beleengedjük. 10 percig lassú lángon főzzük, leszűrve hagyjuk kihűlni.
A húst a fóliából kibontjuk, azután lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába forgatva bundázzuk.
Bő olajban megsütjük. Papírszalvétára szedve lecsöpögtetjük, végül ferdén fölszelve tányérra tesszük. Sült krumplival és sült almával találjuk.