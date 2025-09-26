Aszalt szilvával töltött csirkemell

Hozzávalók:

• 4 szelet csirkemell

• 4–4 szelet pulykasonka

• trappista sajt

• 20 dkg kimagozott aszalt szilva

• 1 dl vörösbor

Bundázáshoz:

• 8 dkg liszt

• 10 dkg zsemlemorzsa

• 2 tojás

Sütéshez:

• étolaj

Az aszalt szilvát egy deci vörösborban megáztatjuk.

A csirkemellet kissé kiverjük, és a szeleteket egyenként besózva megolajozott alufóliára tesszük. Mindegyikre 1–1 szelet sonkát és sajtot fektetünk, majd a lecsöpögtetett aszalt szilvát is rárakva szorosan föltekerjük az alufóliával együtt. Egy fazékban vizet forralunk, kissé megsózzuk, és a tekercseket óvatosan beleengedjük. 10 percig lassú lángon főzzük, leszűrve hagyjuk kihűlni.

A húst a fóliából kibontjuk, azután lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába forgatva bundázzuk.

Bő olajban megsütjük. Papírszalvétára szedve lecsöpögtetjük, végül ferdén fölszelve tányérra tesszük. Sült krumplival és sült almával találjuk.