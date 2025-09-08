szeptember 8., hétfő

Ajándék kakaós csiga a sulikezdéshez

Az iskolakezdés nem mindenkinek felhőtlen öröm, a Pedró akciója azonban egy kicsit kellemesebbé teszi: a pékség ajándék kelt kakaós csigával kedveskedik azoknak, akik ezer forint felett vásárolnak és használják a Pedró applikációját a fizetésnél.

A gyerekek kedvenc tízóraijából tavaly szeptemberben tízezer darabot osztott szét a pékség, megédesítve a néha nehezen induló sulis reggeleket – már csak azért is érdemes reggel útba ejteni a Pedró valamelyik üzletét!  

S ha már a reggelnél tartunk: mivel indulhatna jobban a nap, mint egy kellemes környezetben elköltött finom reggelivel? A Pedró-üzletekben összesen 300 ülőhely várja azokat, akik helyben kapnának be valamit, a friss szendvicsek és péksütemények mellett a pékség saját Serkentő kávéja segít „belökni” a napot. Az édesszájúak pedig mostantól különleges gombócokat is találnak a kínálatban; az égetett képviselőfánk-tészta-linzertészta alapon csokis és málnás krém csábít egy kis kényeztetésre…

Akár egykor a nagymama konyhájában, úgy készülnek a Kőtt termékcsalád finomságai, amelyek a vártnál is népszerűbbek lettek az elmúlt években.

A kakaós, szilvalekváros, túrós, pekándiós és diós-vaníliás péksütemény gazdag tésztája nosztalgikus ízeket idéz – azért is, mert sok-sok vajjal, tejjel, tejföllel készül, ahogy egykor a házi társaik. A varázslat azonban a kovászban rejlik, amelyekből a kőttekbe is kerül egy kicsi, hogy a tésztájuk könnyed, igazán puha legyen. A töltelékkel szintén nem spórolnak a Pedró pékjei, elég csak megnézni a túrós buksza finom rögös túróját, amelyből majdnem annyi kerül bele, mint a tésztából… A kőttek hagyományos piros zománctepsiben sülnek, s még frissen tejjel locsolják meg őket, ami extra puhaságot és szép színt ad nekik.

A hónap kenyere a Győr750 a Pedróban, ami azt jelenti, hogy a mobilappal egész szeptemberben 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg.

A hagyományos búzakenyér csak azt tartalmazza, amit egy igazi, naturális fehér kenyérnek kell: lisztet, vizet és sót.

Az egykilós kenyeret rengetegen szeretik, nem véletlenül: belül puha, a héja roppanós, a tetején búzakalászminta teszi még csábítóbbá.

Szeptember 19-én egy különleges eseménnyel is várja a Pedró a vendégeit, ekkor rendezi meg ugyanis a negyedik Vidéki Estet a pannonhalmi üzletben, ahol a hangulatról a Hoppáré zenekar, az ízekről pedig pannonhalmi borok és hideg-meleg Pedró-fogások gondoskodnak. 

 

 

