szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

41 perce

A régi lencse már nem mindig megoldás

Címkék#lencse#szemüveg#életmód

PR cikk

A hagyományos egyfókuszú szemüveglencsék ma már nem mindig jelentenek megoldást az éles látásra. Érdemes olyan lencsékhez nyúlni, amelyeket kifejezetten a digitális életmódhoz és a mai életvitelhez fejlesztettek ki. 

Forrás: shutterstock

Az elmúlt évtizedekben életmódunk gyökeresen megváltozott. Okostelefont használunk nap mint nap, órákon át ülünk a számítógép előtt, és egyre több időt töltünk digitális eszközök képernyője előtt. Ez a szem számára olyan terhelést jelent, amit a hagyományos, egyfókuszú szemüveglencsék már nem tudnak teljes mértékben kielégíteni. A Trend Optika szakemberei elárulják, miért.  

Többféle távolságra van szükségünk: a régi típusú lencsék csak egy adott távolságra adnak éles képet, például olvasásra vagy távoli látásra. A mai mindennapokban azonban folyamatosan váltogatjuk a tekintetünket: telefonról monitorra, monitorról a környezetünkre, majd vissza a könyvre. Az új generációs lencsék ezeket a váltásokat kényelmesebbé és természetesebbé teszik. 

A digitális szemfáradtság megelőzése: a hosszú órák a kijelző előtt gyakran okoznak szemszárazságot, homályos látást vagy fejfájást. A korszerű szemüvegek finoman segítik a szemet a fókuszváltásban, ezáltal csökkentik a fáradtságérzetet, és tehermentesítik a szemizmokat.

Védelem a kék fény ellen: a képernyők által kibocsátott kék fény hosszú távon károsíthatja a szemet, megzavarhatja az alvási ciklust is. A modern lencsék speciális szűrőrétegei mérséklik a kék fény terhelését, így biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a digitális eszközök használatát.

Gyerekekre szabva: a gyerekek is sok időt töltenek képernyő előtt, sokat néznek felfelé, náluk magasabb emberekre. Léteznek olyan lencsék, amelyek figyelembe veszik a gyermekek sajátos szemfejlődését és digitális szokásait, így már fiatalon megóvják a szemet a túlzott terheléstől.

Illeszkedve a modern életvitelhez: az új típusú lencsék egy szemüvegben kínálnak megoldást a mindennapok minden helyzetére. Nem kell több szemüveget váltogatni: egyetlen lencsével megoldható a közelre, monitorra és távolra történő éles látás is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu