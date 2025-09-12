„A jó csapat úgy működik, mint egy svájci óra”

Simon Péter kollégáival és a JLRQ Award díjjal, amellyel a gyár beszállítója díjazta a Light Vehicle Driveline gyáregységet 2023-ban.

Forrás: Dana

Simon Péter (eddigi) útja a Danánál a legjobb példa azokra a lehetőségekre, a vonzó pályaútra, amit a vállalat kínál. A gyárigazgató már a harmadik üzletágban és a sokadik pozícióban teljesít sikerrel, a hasonlóan lendületes karrier pedig mindenki számára elérhető, akárcsak a szakmai fejlődés, már junior szinten is. A vonzó pályakép mellett a dinamikus, lendületes csapat, a nyitott vállalati kultúra is vonzó a szakemberek számára.

Rögtön mély vízbe dobták

A gyárigazgató kilenc éve Németországból költözött haza, hogy beszállító fejlesztőmérnökként helyezkedjen el a Dana Hungary Kft.-nél, s már az első munkanapján mély vízbe dobták: az olasz partnerekhez utazott tárgyalni. A lendületes kezdetet hasonlóan dinamikus időszak követte: egy éven belül a gyári quality csoportba igazolt, ahol a vevői reklamációk kezelése, a vevőkkel való kapcsolattartás volt a feladata. Ekkor már egy 8–10 fős csoportot vezetett.

Nem telt el fél év, amikor az akkori főnöke más pozícióba került, így Simon Péter vette át a helyét a teljes quality csoport vezetőjeként, ahol olyan jól teljesített, hogy fél év múlva kinevezték a gyár mindennapi működését biztosító operatív quality csapat vezetőjének. Újabb fél év elteltével pedig megkapta a teljes minőségbiztosítás irányítását az Off-High­way gyáregységben.

Az eredményei láttán felkérték, hogy váltson a Danán belül, és lássa el a hasonló pozíciót a Light Vehicle üzletágban, ahol rövid időn belül sikerült hasonló eredményeket produkálnia: a gyár több millió eurót takarított meg a működés átszervezésének köszönhetően.

2023-ban Simon Péter termelésvezetőként bizonyíthatott újra, annak a jól működő struktúrának a kialakításával, amelyet a quality területen már létrehozott. Erre nagy szükség volt, mert a vevői igények felpörögtek, a gyártási volumen megduplázódott, ehhez pedig új működési modellt kellett kiépíteni. Ez sikerült is, hiszen a gyáregység két egymást követő évben is rekordot döntött termelékenységben.

Tavaly nyáron újabb ugrás következett: regionális Operational Excellence vezetőként immár négy európai gyár – a magyaron kívül francia, német és spanyol – tartozott hozzá, és egy új üzletág, a Power Technologies. A feladat ezúttal is izgalmas volt: az ipari termelés és a digitális technológiák összeolvadását jelentő „Ipar 4.0” folyamatok európai bevezetése és fejlesztése, valamint az úgynevezett „best practice” gyakorlatok megosztása a Dana gyárai között. Majd idén júliusban vette át a győri gyár vezetését és folytatta a folyamatok átalakítását.