2 órája
„A jó csapat úgy működik, mint egy svájci óra”
„Egy jól felépített szervezetben a munka nem személyeken, hanem jól szabályozott folyamatokon alapul” – vallja Simon Péter, aki a ranglétrát végigjárva lett a Dana egyik gyárigazgatója. A vezető az átalakuló autópiacon épít hatékony rendszereket, miközben pályájával utat mutat a jövő szakembereinek.
Simon Péter (eddigi) útja a Danánál a legjobb példa azokra a lehetőségekre, a vonzó pályaútra, amit a vállalat kínál. A gyárigazgató már a harmadik üzletágban és a sokadik pozícióban teljesít sikerrel, a hasonlóan lendületes karrier pedig mindenki számára elérhető, akárcsak a szakmai fejlődés, már junior szinten is. A vonzó pályakép mellett a dinamikus, lendületes csapat, a nyitott vállalati kultúra is vonzó a szakemberek számára.
Rögtön mély vízbe dobták
A gyárigazgató kilenc éve Németországból költözött haza, hogy beszállító fejlesztőmérnökként helyezkedjen el a Dana Hungary Kft.-nél, s már az első munkanapján mély vízbe dobták: az olasz partnerekhez utazott tárgyalni. A lendületes kezdetet hasonlóan dinamikus időszak követte: egy éven belül a gyári quality csoportba igazolt, ahol a vevői reklamációk kezelése, a vevőkkel való kapcsolattartás volt a feladata. Ekkor már egy 8–10 fős csoportot vezetett.
Nem telt el fél év, amikor az akkori főnöke más pozícióba került, így Simon Péter vette át a helyét a teljes quality csoport vezetőjeként, ahol olyan jól teljesített, hogy fél év múlva kinevezték a gyár mindennapi működését biztosító operatív quality csapat vezetőjének. Újabb fél év elteltével pedig megkapta a teljes minőségbiztosítás irányítását az Off-Highway gyáregységben.
Az eredményei láttán felkérték, hogy váltson a Danán belül, és lássa el a hasonló pozíciót a Light Vehicle üzletágban, ahol rövid időn belül sikerült hasonló eredményeket produkálnia: a gyár több millió eurót takarított meg a működés átszervezésének köszönhetően.
2023-ban Simon Péter termelésvezetőként bizonyíthatott újra, annak a jól működő struktúrának a kialakításával, amelyet a quality területen már létrehozott. Erre nagy szükség volt, mert a vevői igények felpörögtek, a gyártási volumen megduplázódott, ehhez pedig új működési modellt kellett kiépíteni. Ez sikerült is, hiszen a gyáregység két egymást követő évben is rekordot döntött termelékenységben.
Tavaly nyáron újabb ugrás következett: regionális Operational Excellence vezetőként immár négy európai gyár – a magyaron kívül francia, német és spanyol – tartozott hozzá, és egy új üzletág, a Power Technologies. A feladat ezúttal is izgalmas volt: az ipari termelés és a digitális technológiák összeolvadását jelentő „Ipar 4.0” folyamatok európai bevezetése és fejlesztése, valamint az úgynevezett „best practice” gyakorlatok megosztása a Dana gyárai között. Majd idén júliusban vette át a győri gyár vezetését és folytatta a folyamatok átalakítását.
A legnagyobb kihívás az autóipar átalakulása
Azóta is járjuk a fejlődés rögös útját, miközben a piac és a technológiai környezet újabb és újabb kihívások elé állítja a céget. A gyorsan változó autóipar és a teljes autópiacra jellemző bizonytalanság napi szinten kihívást jelent, amelyre válaszolva a Dana is folyamatos átalakuláson megy keresztül. A cél a portfólió és a hatékonyság fejlesztése. Ez nagyon izgalmas és összetett feladat, komoly figyelmet és koncentrációt igényel, és elengedhetetlen a magas szintű stratégiai gondolkodás, a tágabb összefüggések pontos feltérképezése is. Meg kell találni a módját a vevői igények és a befektetői elvárások teljesítésének egyaránt. Mindezt úgy, hogy le kell térni a kitaposott utakról, hiszen teljes paradigmaváltás zajlik az iparágban
– mondja a gyárigazgató.
Bár az elektrifikáció üteme alábbhagyott, hamarosan a 700–1000 kilométeres hatótáv is elérhetővé válik az elektromos autóknál, ami (még ha az optimista hírekből le is veszünk 20 százalékot) nagyon ígéretes. Ebbe már egy hosszabb külföldi családi út is belefér!
A három pillér
A jelenlegi az eddigi legösszetettebb munkakör, amelyben Simon Péter bizonyíthat és kamatoztathatja azt a hajtóerőt, amit a folyamatok megértésének, teljes átlátásának vágya jelent
– vallja, hogy ez elengedhetetlen a fejlődéshez.
Az eddigi pályám során ez mindig a termelés egy-egy részére koncentrálódott, gyárigazgatóként azonban egyszerre kell átlátnom minden területet, az operatív működéstől a pénzügyig, majd össze kell hangolni ezek működését. Ez sokkal összetettebb feladat és komolyabb készségeket követel, mint az eddigi munkaköreim
– mondja.
Hasonlóan nagy kihívás számára a munka és a magánélet egyensúlyának a megtalálása, hiszen öt- és hétéves gyermekei azért még megkérdezik, hol van apa, ha elhúzódik a munkaidő… Mindehhez elengedhetetlen a felesége támogatása, aki nap mint nap hozzájárul ahhoz, hogy ő teljes figyelmével a munkájára koncentrálhasson; az érdem tehát közös.
Vannak időszakok, amikor bele kell tenni a munkába az extra időt és energiát, hogy később könnyebb legyen; fel kell építeni egy rendszert, hogy utána már csak finomhangolni kelljen a működését. Vezetőként mindig arra törekedtem, hogy az általam vezetett egység a személyes jelenlétem nélkül is működőképes legyen, mert akkor működik jól egy gépezet, ha az nem egy-egy emberre, hanem folyamatokra épül. Ha ezek jól szabályozottak és a követésükben konszenzus van, akkor tud a csapat jól működni, akár egy svájci óra. Sok múlik azon is, hogy a munkatársaim kompetensek, motiváltak és elkötelezettek legyenek, ha bármelyik nincs meg, be kell avatkozni. Szerencsére eddig mindig sikerült olyan csapatokat felépítenem, amelyeknél ez a három pillér remekül működött
– mondja Simon Péter gyárigazgató.