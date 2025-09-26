szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisalföldi Ízek

1 órája

A gesztenye reneszánsza

Címkék#KisalfoldiIzek#HelyiIzekesReceptek#Kisalföld

A szelídgesztenye azonban jóval több egyszerű nassolnivalónál – sokoldalú, tápláló, és ma újra felfedezik a konyhákban, sőt az egészségtudatos gasztronómiában is.

PR cikk
A gesztenye reneszánsza

Ha van alapanyag, amely az őszi piacok és karácsonyi vásárok igazi szimbóluma, az a gesztenye. Illata összetéveszthetetlen: egyszerre édes, füstös és nosztalgikus, felidézi a sétákat a forró sült gesztenyét árusító bódék között, vagy a családi ünnepek gesztenyepüréval koronázott desszertjeit. De a gesztenye ennél sokkal többet tud. 

Miért épp most él új virágkorát? Egyrészt a helyi, szezonális alapanyagok iránti növekvő érdeklődés, másrészt az egészségtudatos táplálkozás tette újra népszerűvé. Egyre több étterem fedezi fel a benne rejlő gasztronómiai lehetőségeket, a termelők pedig igyekeznek bővíteni a hazai kínálatot, így a minőségi, friss alapanyag könnyebben elérhető.

Gesztenyefajták és beszerzés – mire figyeljünk?

Vásárláskor keressük a fényes, ép héjú szemeket: a ráncos, matt felület a száradás jele, ami rágós, lisztes belsőt eredményezhet. A friss gesztenye enyhén ruganyos tapintású, és ha a héját megnyomjuk, nem roppan üresen. A gesztenye hűvös, száraz helyen, papírzacskóban néhány napig eltartható, de hosszabb tárolásra érdemes a fagyasztást választani. Fagyasztva egészben is eltehetjük – sütés előtt felengedés nélkül is süthető –, vagy előfőzve, meghámozva adagokban lefagyaszthatjuk. Ez utóbbi levesekhez, pürékhez praktikus megoldás.

A tökéletes sült gesztenye titkai

Bár a városi bódék illata csábító, a sült gesztenye otthon is elkészíthető, csak néhány apró trükköt kell ismerni.

Bevágás: Sütés előtt minden szemet éles késsel kereszt alakban vagy hosszanti vonalban vágjunk be a domború oldalán – így elkerülhető, hogy a héj szétrobbanjon, és könnyebb lesz a hámozás.

Áztatás: A bevágott gesztenyéket érdemes legalább fél órára hideg vízbe áztatni. Ettől szaftosabb, puhább lesz a hús, és a héj is könnyebben leválik.

Sütés: Forró, 200–220 °C-os sütőben, sütőpapírral bélelt tepsiben 20–25 perc elegendő, de érdemes a félidőnél megforgatni. A sütés végén konyharuhába csomagolva pár percig pihentetve a héj magától elválik.

Több mint desszert 

A gesztenyét sokan kizárólag édes fogásokkal azonosítják, pedig a konyhában jóval szélesebb a palettája. 

Levesek és krémek: A gesztenye selymes, diós íze jól illik a sütőtökhöz, póréhagymához, gombához. Egy csipet szerecsendió vagy rozmaring különleges őszi krémlevest varázsol.

Köretként: Püré formájában nem csak édesen készíthető – húsok mellé sós verzióban is kiváló, például vajas, kakukkfüves krumplipüré helyett.

Salátákban: Párolt kelbimbóval, sült cékla vagy sütőtök társaságában, balzsamecettel meglocsolva laktató, meleg saláták alapja lehet.

Tésztákban és töltelékekben: Finomra aprítva vagy darált formában gazdagíthat rizottót, gnocchit, sőt piték, töltött húsok töltelékét is.

Desszertekben: Természetesen nem feledkezhetünk meg a klasszikus gesztenyepüréről, amely tejszínhabbal, csokoládéval igazi téli kényeztetés, de sütemények, muffinok, palacsinták tésztájába is keverhető.

Egészséges és tápláló

A gesztenye különlegessége, hogy a legtöbb olajos magtól eltérően alacsonyabb zsírtartalmú, viszont gazdag összetett szénhidrátokban, rostokban és C-vitaminban. A benne lévő ásványi anyagok – magnézium, kálium, vas – erősítik az immunrendszert, segítik az idegrendszer működését, és kitűnő energiát adnak a hűvös hónapokban. Gluténérzékenyek számára a gesztenyeliszt izgalmas alternatíva lehet sütéshez, palacsintákhoz vagy kenyérfélékhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu