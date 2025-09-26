A gesztenye reneszánsza

Ha van alapanyag, amely az őszi piacok és karácsonyi vásárok igazi szimbóluma, az a gesztenye. Illata összetéveszthetetlen: egyszerre édes, füstös és nosztalgikus, felidézi a sétákat a forró sült gesztenyét árusító bódék között, vagy a családi ünnepek gesztenyepüréval koronázott desszertjeit. De a gesztenye ennél sokkal többet tud.

Miért épp most él új virágkorát? Egyrészt a helyi, szezonális alapanyagok iránti növekvő érdeklődés, másrészt az egészségtudatos táplálkozás tette újra népszerűvé. Egyre több étterem fedezi fel a benne rejlő gasztronómiai lehetőségeket, a termelők pedig igyekeznek bővíteni a hazai kínálatot, így a minőségi, friss alapanyag könnyebben elérhető.

Gesztenyefajták és beszerzés – mire figyeljünk?

Vásárláskor keressük a fényes, ép héjú szemeket: a ráncos, matt felület a száradás jele, ami rágós, lisztes belsőt eredményezhet. A friss gesztenye enyhén ruganyos tapintású, és ha a héját megnyomjuk, nem roppan üresen. A gesztenye hűvös, száraz helyen, papírzacskóban néhány napig eltartható, de hosszabb tárolásra érdemes a fagyasztást választani. Fagyasztva egészben is eltehetjük – sütés előtt felengedés nélkül is süthető –, vagy előfőzve, meghámozva adagokban lefagyaszthatjuk. Ez utóbbi levesekhez, pürékhez praktikus megoldás.

A tökéletes sült gesztenye titkai

Bár a városi bódék illata csábító, a sült gesztenye otthon is elkészíthető, csak néhány apró trükköt kell ismerni.

Bevágás: Sütés előtt minden szemet éles késsel kereszt alakban vagy hosszanti vonalban vágjunk be a domború oldalán – így elkerülhető, hogy a héj szétrobbanjon, és könnyebb lesz a hámozás.

Áztatás: A bevágott gesztenyéket érdemes legalább fél órára hideg vízbe áztatni. Ettől szaftosabb, puhább lesz a hús, és a héj is könnyebben leválik.

Sütés: Forró, 200–220 °C-os sütőben, sütőpapírral bélelt tepsiben 20–25 perc elegendő, de érdemes a félidőnél megforgatni. A sütés végén konyharuhába csomagolva pár percig pihentetve a héj magától elválik.

Több mint desszert

A gesztenyét sokan kizárólag édes fogásokkal azonosítják, pedig a konyhában jóval szélesebb a palettája.