2 órája
A gesztenye reneszánsza
A szelídgesztenye azonban jóval több egyszerű nassolnivalónál – sokoldalú, tápláló, és ma újra felfedezik a konyhákban, sőt az egészségtudatos gasztronómiában is.
Ha van alapanyag, amely az őszi piacok és karácsonyi vásárok igazi szimbóluma, az a gesztenye. Illata összetéveszthetetlen: egyszerre édes, füstös és nosztalgikus, felidézi a sétákat a forró sült gesztenyét árusító bódék között, vagy a családi ünnepek gesztenyepüréval koronázott desszertjeit. De a gesztenye ennél sokkal többet tud.
Miért épp most él új virágkorát? Egyrészt a helyi, szezonális alapanyagok iránti növekvő érdeklődés, másrészt az egészségtudatos táplálkozás tette újra népszerűvé. Egyre több étterem fedezi fel a benne rejlő gasztronómiai lehetőségeket, a termelők pedig igyekeznek bővíteni a hazai kínálatot, így a minőségi, friss alapanyag könnyebben elérhető.
Gesztenyefajták és beszerzés – mire figyeljünk?
Vásárláskor keressük a fényes, ép héjú szemeket: a ráncos, matt felület a száradás jele, ami rágós, lisztes belsőt eredményezhet. A friss gesztenye enyhén ruganyos tapintású, és ha a héját megnyomjuk, nem roppan üresen. A gesztenye hűvös, száraz helyen, papírzacskóban néhány napig eltartható, de hosszabb tárolásra érdemes a fagyasztást választani. Fagyasztva egészben is eltehetjük – sütés előtt felengedés nélkül is süthető –, vagy előfőzve, meghámozva adagokban lefagyaszthatjuk. Ez utóbbi levesekhez, pürékhez praktikus megoldás.
A tökéletes sült gesztenye titkai
Bár a városi bódék illata csábító, a sült gesztenye otthon is elkészíthető, csak néhány apró trükköt kell ismerni.
Bevágás: Sütés előtt minden szemet éles késsel kereszt alakban vagy hosszanti vonalban vágjunk be a domború oldalán – így elkerülhető, hogy a héj szétrobbanjon, és könnyebb lesz a hámozás.
Áztatás: A bevágott gesztenyéket érdemes legalább fél órára hideg vízbe áztatni. Ettől szaftosabb, puhább lesz a hús, és a héj is könnyebben leválik.
Sütés: Forró, 200–220 °C-os sütőben, sütőpapírral bélelt tepsiben 20–25 perc elegendő, de érdemes a félidőnél megforgatni. A sütés végén konyharuhába csomagolva pár percig pihentetve a héj magától elválik.
Több mint desszert
A gesztenyét sokan kizárólag édes fogásokkal azonosítják, pedig a konyhában jóval szélesebb a palettája.
Levesek és krémek: A gesztenye selymes, diós íze jól illik a sütőtökhöz, póréhagymához, gombához. Egy csipet szerecsendió vagy rozmaring különleges őszi krémlevest varázsol.
Köretként: Püré formájában nem csak édesen készíthető – húsok mellé sós verzióban is kiváló, például vajas, kakukkfüves krumplipüré helyett.
Salátákban: Párolt kelbimbóval, sült cékla vagy sütőtök társaságában, balzsamecettel meglocsolva laktató, meleg saláták alapja lehet.
Tésztákban és töltelékekben: Finomra aprítva vagy darált formában gazdagíthat rizottót, gnocchit, sőt piték, töltött húsok töltelékét is.
Desszertekben: Természetesen nem feledkezhetünk meg a klasszikus gesztenyepüréről, amely tejszínhabbal, csokoládéval igazi téli kényeztetés, de sütemények, muffinok, palacsinták tésztájába is keverhető.
Egészséges és tápláló
A gesztenye különlegessége, hogy a legtöbb olajos magtól eltérően alacsonyabb zsírtartalmú, viszont gazdag összetett szénhidrátokban, rostokban és C-vitaminban. A benne lévő ásványi anyagok – magnézium, kálium, vas – erősítik az immunrendszert, segítik az idegrendszer működését, és kitűnő energiát adnak a hűvös hónapokban. Gluténérzékenyek számára a gesztenyeliszt izgalmas alternatíva lehet sütéshez, palacsintákhoz vagy kenyérfélékhez.