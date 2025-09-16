szeptember 16., kedd

2 órája

A főzés és az étkezés örömét helyezi a középpontba az IKEA Industry Magyarország Kft.

Címkék#IKEA Industry Magyarország Kft#családi nap#program

Több mint három évtizede az IKEA Industry Magyarország Kft. meghatározó szereplője a soproni gyártási szektornak. Az elsősorban konyhafrontok gyártására specializálódott bútoripari vállalat nemcsak vezető szerepet vívott ki magának ezen a területen, hanem jelentősen hozzájárult a helyi gazdaság és közösség fejlődéséhez is.

PR cikk

Az IKEA Industry Sopron elkötelezett a minőség, az innováció és a fenntartható gyakorlatok iránt. Korszerű gyártási folyamataik biztosítják, hogy minden általuk gyártott termék megfelel az IKEA névhez társuló magas színvonalnak.

Az elmúlt évek során a vállalat jelentős növekedésen ment keresztül, mára már elérte a 800 fős létszámot. Ez a személyzeti növekedés csak úgy volt lehetséges, hogy folyamatosan befektettek a munkatársaik fejlődésébe és befogadó kultúrát ápolnak, amely értékeli a csapatmunkát, az integritást és a kiválóságot. A cégvezetés hisz abban, hogy a munkatársak a sikerük kulcsa: 

Minden csapattag egyedi készségekkel és elkötelezettséggel járul hozzá a dinamikus és fejlődő környezethez, melyre nagyon büszkék vagyunk.

– nyilatkozta Szakály Emese, az IKEA Industry Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, majd tovább mesélt az idei gazdasági év programjáról:

 

2025. szeptembertől az új pénzügyi év igazán különleges lesz az IKEA-n belül: a főzés és az étkezés öröme kerül a középpontba. Az IKEA Industry Sopron számára ez különösen izgalmas időszak lesz: így, hogy a konyhafrontok lesznek fókuszban, alkalmunk nyílik bemutatni szakértelmünket, igazolni minőségi gyártás iránti elhivatottságunkat, valamint kreatív megoldásainkat a konyhabútorgyártás területén. Több termékünk is kiemelt figyelmet kap, és ezekkel kapcsolatban a megrendelések növekedésére számítunk. Ezek előkészítési munkálatain dolgoztunk olyan elkötelezetten az elmúlt időszakban, és izgatottan várjuk az értékesítésüket. S ezt ünnepeltük most meg szeptember elején a munkatársakkal és családtagjaikkal a Családi napunkon. 

Az idei évi ünnepség nagyon látványos volt: sztárséffel, főzőversennyel, de emellett számos egyéb érdekes programmal vártuk a résztvevőket, többek között a családtagok betekinthettek a gyár működésébe, bábelőadás, barkácsolás várta a kisebbeket, a nagyobbak részére egész napos sorjátékokat, IKEA-kvízt, szabadulószobát és társasjátékot biztosítottunk. Az ünnepségünk fénypontja egy több mint kétméteres IKEA-torta volt, amit közösen fogyasztottunk el. Hiszünk abban, hogy a sikereket meg kell ünnepelni a munkatársainkkal együtt.

 

Az ügyvezető igazgató beszélt még a jövőre vonatkozó terveik mellett a helyi közösség támogatásának fontosságáról: 

Az IKEA Industry Magyarország Kft. folyamatos fejlesztésre irányuló elkötelezettsége tükröződik a jövőre vonatkozó stratégiájában is: célunk a munkatársak képességeinek továbbfejlesztése mellett a technológiai fejlődés és a fenntartható gyakorlatok átvétele, hogy vezető szerepünket az iparág élvonalában megőrizzük. Soproni működésünk mindig a fenntarthatóságon és a közösségi részvételen alapult: környezeti hatásunk folyamatos csökkentésével és helyi kezdeményezések támogatásával biztosítjuk a fényesebb, fenntarthatóbb jövőt a következő generációk számára.

 

 

 

 

