5 tipp, hogy a kis lakás nagyobbnak tűnjön

1. Színek és fények

A világos színek optikailag nagyítják, a sötétek pedig összenyomják a teret, ezért egy kis lakásba nem javasolt mély, sötét falszínt választani. Jó választás ellenben a fehér valamelyik árnyalata, vagy egy világos pasztellszín, mint a halványzöld, a krém- vagy barackszín.

Törekedjünk rá, hogy minél több természetes fény jusson be a lakásba, különösen, ha nyugati vagy déli ablakaink vannak. Tükrökkel megtöbbszörözhetjük a fényt, ezek nagyobbnak mutatják a helyiséget. Akasszuk őket olyan helyre, ahol valamilyen szép részlet tükröződik bennük.

2. Megfelelő bútorok

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a bútorok méretét és stílusát nem a rendelkezésre álló tér adottságaihoz igazítják. Például túl nagy és robosztus ülőgarnitúrát vagy ágyat választanak egy kis szobába, ami szinte agyonnyomja a teret. Célszerű inkább kisebb, kecsesebb vonalvezetésű – például vékony lábakon álló - bútordarabokat választani, világos színben. Fontos az is, hogy a bútorok ne legyenek túl magasak vagy ne helyezzük magasra őket.

Használjuk ki a többfunkciós bútorok előnyeit! A bővíthető étkezőasztal, a nagy fiókokkal ellátott ágy, a tárolóként is funkcionáló kisasztal vagy az egymás alá tolható asztalkák nagy segítséget jelentenek a mindennapokban, anélkül, hogy plusz helyet foglalnának.

3. Rend és tárolás

Bár nyilvánvalónak tűnik, a rendetlenség legyőzése segíthet abban, hogy kis lakásunk nagyobbnak tűnjön. Szelektáljuk ki azokat a tárgyakat, amelyekhez régóta nem nyúltunk hozzá, és győződjünk meg arról, hogy mindennek megvan a helye! Ahhoz, hogy rendet tartsunk, folyamatos szelektálás szükséges, hiszen kis helyen nem engedhetjük meg magunknak, hogy felgyűljenek a felesleges magazinok vagy kinőtt ruhák …

Kis lakásban elengedhetetlen a tárolóhelyek optimalizálása. Egy jól működő rendszerben pillanatok alatt el lehet pakolni – de nem mindegy, hova. Kerüljük a túl sok nyitott tárolót, helyettük részesítsük előnyben a zárható szekrényeket, fiókos komódokat, a polcokra helyezzünk tárolódobozokat vagy kosarakat. Ne sajnáljuk a pénzt kiegészítőkre: többsoros fogasokra, variálható tárolókra; nincs olyan pontja a lakásnak, ahova ne találnánk odaillő, praktikus tárolót, a mosogató alatti szekrénytől a nagyobb fiókokig.