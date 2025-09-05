szeptember 4., csütörtök

1 órája

5 tipp, hogy a kis lakás nagyobbnak tűnjön

Címkék#OtthonteremtesiKisokos#kis lakás#méret

Ha szűkös alapterület, nem könnyű úgy berendezni a lakást, hogy minden elférjen, mégse tűnjön nyomasztónak vagy zsúfoltnak, de ügyes trükkökkel optikailag megnövelhetjük a teret.

PR cikk
 

1. Színek és fények 

A világos színek optikailag nagyítják, a sötétek pedig összenyomják a teret, ezért egy kis lakásba nem javasolt mély, sötét falszínt választani. Jó választás ellenben a fehér valamelyik árnyalata, vagy egy világos pasztellszín, mint a halványzöld, a krém- vagy barackszín. 

Törekedjünk rá, hogy minél több természetes fény jusson be a lakásba, különösen, ha nyugati vagy déli ablakaink vannak. Tükrökkel megtöbbszörözhetjük a fényt, ezek nagyobbnak mutatják a helyiséget. Akasszuk őket olyan helyre, ahol valamilyen szép részlet tükröződik bennük. 

2. Megfelelő bútorok

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a bútorok méretét és stílusát nem a rendelkezésre álló tér adottságaihoz igazítják. Például túl nagy és robosztus ülőgarnitúrát vagy ágyat választanak egy kis szobába, ami szinte agyonnyomja a teret. Célszerű inkább kisebb, kecsesebb vonalvezetésű – például vékony lábakon álló - bútordarabokat választani, világos színben. Fontos az is, hogy a bútorok ne legyenek túl magasak vagy ne helyezzük magasra őket. 

Használjuk ki a többfunkciós bútorok előnyeit! A bővíthető étkezőasztal, a nagy fiókokkal ellátott ágy, a tárolóként is funkcionáló kisasztal vagy az egymás alá tolható asztalkák nagy segítséget jelentenek a mindennapokban, anélkül, hogy plusz helyet foglalnának. 

 

3. Rend és tárolás

Bár nyilvánvalónak tűnik, a rendetlenség legyőzése segíthet abban, hogy kis lakásunk nagyobbnak tűnjön. Szelektáljuk ki azokat a tárgyakat, amelyekhez régóta nem nyúltunk hozzá, és győződjünk meg arról, hogy mindennek megvan a helye! Ahhoz, hogy rendet tartsunk, folyamatos szelektálás szükséges, hiszen kis helyen nem engedhetjük meg magunknak, hogy felgyűljenek a felesleges magazinok vagy kinőtt ruhák …   

Kis lakásban elengedhetetlen a tárolóhelyek optimalizálása. Egy jól működő rendszerben pillanatok alatt el lehet pakolni – de nem mindegy, hova. Kerüljük a túl sok nyitott tárolót, helyettük részesítsük előnyben a zárható szekrényeket, fiókos komódokat, a polcokra helyezzünk tárolódobozokat vagy kosarakat. Ne sajnáljuk a pénzt kiegészítőkre: többsoros fogasokra, variálható tárolókra; nincs olyan pontja a lakásnak, ahova ne találnánk odaillő, praktikus tárolót, a mosogató alatti szekrénytől a nagyobb fiókokig. 

 

4. Lakástextilek: csak könnyedén! 

Kerüljük a nehéz, súlyos, sötét anyagokat, válasszunk helyettük légies, ritkább szövésű, természetes anyagú textíliákat, nagyobb felületeken világos, semleges színben. Egy könnyed, libbenős fehér fényáteresztő függöny, egy natúr színű szőnyeg levegősebbé teszi a teret. Természetesen használhatunk élénk színeket is, de inkább a kisebb darabokon – terítőn, párnahuzaton - alkalmazzuk őket, így nem válnak túl dominánssá, hanem kellemesen „fűszerezik” a látványt. 

5. Óvatosan a dekorációval! 

Könnyű beleesni abba a hibába, hogy a szívünknek kedves tárgyakat szanaszét „szórjuk” a lakásban és végül szinte minden szabad felületet porfogó apróságok foglalnak el. Ez a zsúfoltság érzetét kelti, ráadásul egyik apróság sem tud érvényesülni igazán… Válasszunk ki inkább néhány karakteres, egymáshoz illő tárgyat és azokkal díszítsük a lakást, esetleg váltogatva őket. Jelöljünk ki egy-két dedikált „dekorpontot” minden helyiségben és korlátozzuk azokra a dísztárgyak elhelyezését, így a sima, üres felületek és a díszítőelemek harmonikusan kiegészítik egymást. 

 

 

