15. alkalommal rendezték meg a Patent Csoport VIP Lövészetét Magyaloson

Az idei esemény különlegessége egy történelmi lövészpálya volt, ahol a résztvevők kipróbálhattak világháborús fegyvereket, valamint vadnyugati korból származó fegyvereket is. Ez a különleges lehetőség igazi időutazást jelentett a fegyvertörténelemben, és nagy sikert aratott a látogatók körében.

Újdonságként idén először drónos és robotkutyás bemutatók is színesítették a programot. Ezek a látványos prezentációk jól szemléltették, hogy a Patent Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a vagyonvédelem területének legmodernebb technológiai fejlesztéseit, és törekszik arra, hogy ezeket partnereinek is bemutassa.

A szervezők kiemelték, hogy a rendezvény sikeréhez nemcsak a különleges programok, hanem a résztvevők aktív jelenléte és támogatása is hozzájárult. A nap nem csupán a lövészetről szólt, hanem a közösségépítésről, az együttműködésről, és azokról az értékekről, amelyek a Patent Csoportot és partnereit összekötik.

A jubileumi VIP Lövészet így ismét bizonyította, hogy a cég nemcsak a vagyonvédelem területén törekszik a folyamatos fejlődésre, hanem a személyes kapcsolatok és közösségi élmények ápolására is kiemelt figyelmet fordít.