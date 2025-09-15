szeptember 30., kedd

15. alkalommal rendezték meg a Patent Csoport VIP Lövészetét Magyaloson

Címkék#vagyonvédelem#Patent Csoport#VIP Lövészet

Pénteken ismét megrendezésre került a Patent Csoport hagyományos VIP Lövészete a Magyalosi Lőtéren, immár tizenötödik alkalommal. A rendezvény célja, hogy a vállalat partnerei, barátai és munkatársai egy közös, élményekben gazdag napot tölthessenek együtt, erősítve ezzel az együttműködést és a közösségi kapcsolatokat.

PR cikk
A rendezvényen robotkutyák is képviselték a legmagasabb technológiai színvonalat.

Forrás: Patent

Az idei esemény különlegessége egy történelmi lövészpálya volt, ahol a résztvevők kipróbálhattak világháborús fegyvereket, valamint vadnyugati korból származó fegyvereket is. Ez a különleges lehetőség igazi időutazást jelentett a fegyvertörténelemben, és nagy sikert aratott a látogatók körében.

Forrás: Patent

Újdonságként idén először drónos és robotkutyás bemutatók is színesítették a programot. Ezek a látványos prezentációk jól szemléltették, hogy a Patent Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a vagyonvédelem területének legmodernebb technológiai fejlesztéseit, és törekszik arra, hogy ezeket partnereinek is bemutassa.

Forrás: Patent

A szervezők kiemelték, hogy a rendezvény sikeréhez nemcsak a különleges programok, hanem a résztvevők aktív jelenléte és támogatása is hozzájárult. A nap nem csupán a lövészetről szólt, hanem a közösségépítésről, az együttműködésről, és azokról az értékekről, amelyek a Patent Csoportot és partnereit összekötik. 

Forrás: Patent

A jubileumi VIP Lövészet így ismét bizonyította, hogy a cég nemcsak a vagyonvédelem területén törekszik a folyamatos fejlődésre, hanem a személyes kapcsolatok és közösségi élmények ápolására is kiemelt figyelmet fordít.

Forrás: Patent

 

