Pohárban a nyár, szívünkben a Radó

Nagyszerű borászatokkal, kiváló nedűkkel, sztárfellépőkkel búcsúzik a nyár Győrben a bornapokon.

Munkatársunktól
Forrás: Győr Projekt Kft. 

A Győri Bornapok az év egyik legjobban várt kulturális eseménye, amelynek során Magyarország legjelentősebb borvidékeinek pincészetei kínálják kiváló termékeiket Győrben. Ez az a sorozat, ahol a látogatók minőségi nedűk mellett élvezhetik egy minőségi fesztiválkavalkád lüktető, mégis családias hangulatát. A méltó hagyományokkal büszkélkedő esemény most egy igazán különleges újítással várja a borkultúra szerelmeseit, hiszen új helyszínen, a gyönyörű Radó-sziget árnyas varázsában töltődhetnek fel a fesztiválozók augusztus 28. és 30. között.

Utolsó sugarait küldi a nyári nap, közeledik az ősz, ám Győrben nincs ok a szomorúságra, különösen azért nem, mert a szünidei hónapok búcsúztatásához az év egyik legjobban várt eseménye párosul. Ahogy a kulturális programok javát, úgy a Győri Bornapokat is a Győr Projekt Kft. szervezi az idei évtől, és elnézve a már lezajlott rendezvényeket, augusztus végén is borítékolható a siker. Különösen azért, mert az eddig bevezetett újítások is a szervezőket igazolták, akik idén a bornapok kavalkádját a Radó-szigetre álmodták, nem véletlenül. A Rába ölelésében fekvő terület hangulata elragadó, ez az a hely, ahol jó megpihenni, feltöltődni és átélni a dolce vita életérzést.

Forrás: Győr Projekt Kft. 

Közel 50 borász kínálja majd faházakban a nagyszerű borokat, míg a színpadon kiváló hazai előadók szórakoztatják a megjelenteket. Így a teljesség igénye nélkül fellép majd a Vivat Bacchus, Falusi Mariann, Szarka Gyula és zenekara, Pély Barna, de itt lesz Dániel Balázs és csapata is, hogy megalapozza a Győri Bornapok hangulatát. A Radó-sziget északi részén pedig DJ-k segítik a kikapcsolódást. Az idei sorozat kísérőprogramja a Győri Filharmonikus Zenekar Operagálája, augusztus 27-én az Evangélikus Öregtemplom udvarán lép fel a társulat. Természetesen a borlovagok is képviseltetik magukat az eseményen, felvonulásukkal és avatási ceremóniájukkal teszik még autentikusabbá a rendezvényt.

A Győri Bornapok kiemelt programja a nyárzáró koncert, idén a Kossuth-díjas magyar dalszerző-énekes, a hazai zenei élet egyik meghatározó előadója, Ákos ad 120 perces ingyenes koncertet a Dunakapu téren augusztus 30-án 20.30-tól. 

 

