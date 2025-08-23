Multifokális szemüveg mellé külön munkaszemüveg?

A multifokális (progresszív) lencsék egyetlen szemüvegben biztosítják a távoli, közeli és középtávoli (pl. monitor) látást. Ez különösen előnyös azoknak, akik napközben sokféle látótávolsággal dolgoznak. Ugyanakkor a multifokális lencsék nem minden szituációban nyújtják a legkényelmesebb élményt.

Hogy miért? A multifokális lencsék alsó részén van a közeli, felső részén a távoli, a kettő között pedig egy keskeny sávban a középtávolság, azaz a monitorhoz ideális zóna. Erre a tartományra kerül a legkevesebb figyelem, így a fej mozgatásával lehet csak pontosan belepozicionálni a látást, ami hosszabb távon fárasztó lehet.

A munkaszemüveg (irodai vagy számítógépes szemüveg) ezzel szemben nagyobb látómezőt biztosít a közeli és középtávoli távolságokra, és kifejezetten az ülőmunka során ideális nézési távolságokra optimalizálva. Így nem kell állandóan pozícionálni a fejet, kevésbé fárad el a nyak és a szem.

Sokan ugyanis akaratlanul is előrehajolnak vagy megemelik az állukat, hogy a megfelelő zónán keresztül nézhessék a monitort a multifokális szemüvegükkel. Ez hosszú távon rossz testtartást, váll- és nyakfájdalmat okozhat. A munkaszemüveg ezzel szemben egy adott nézési távolságra van optimalizálva, ami olvasó távolságnál nagyobb, de távoli nézéshez kisebb távolságot nyújt. Lehetővé teszi, hogy természetes fejtartással nézzük a képernyőt, így segít megelőzni a mozgásszervi panaszokat. A Trend Optika üzleteiben ugyanolyan profizmussal készítik el munkaszemüvegünket, ahogy a multifokálisat: alapos szemvizsgálatot követően akár század dioptria pontossággal készülnek el a tökéletes lencsék, szemüvegünket pedig teljes mértékben testre szabják.

A munkaszemüveg lehet dupla kékfényszűrős, tükröződéscsökkentő bevonattal ellátott, hogy még kényelmesebb legyen vele a képernyő előtt végzett munka. Ezek a bevonatok nem feltétlenül vannak meg a multifokális szemüvegünkön, különösen, ha azt inkább utcára vagy általános használatra szántuk. A különleges bevonatok mindegyike megtalálható a Trend Optikában – akár multifokális, akár munkaszemüvegre szánjuk.