Multifokális szemüveg: legyen több!

Akár biztonsági tartalékként, akár a stílus, funkció vagy a kényelem miatt, egy második (vagy harmadik) multifokális szemüveg valódi értéket adhat a mindennapjainkhoz.

A multifokális szemüvegek nem olcsók, és általában hosszabb ideig készülnek, mint az egyszerűbb típusok. Ha az egyetlen szemüvegünk megsérül, elveszik vagy javításra szorul, napokra vagy akár hetekre is kieshetünk a komfortos látásból. Egy második multifokális szemüveg vészhelyzetben életmentő lehet, mert nem kell visszaváltanunk egy régi, rosszabb dioptriájú, vagy olvasószemüveggel kombinált megoldásra.

Játék a stílusokkal

Ahogyan más ruhát viselünk munkában, sportoláshoz vagy egy esti vacsorán, úgy szemüvegből is jó, ha van több különböző stílusú. Jól jön egy elegáns, vékony fémkeretes multifokális szemüveg a munkahelyünkre vagy üzleti találkozókra, egy masszívabb, sportosabb darab a hétvégi programokra vagy utazáshoz, és egy színes vagy karakteres keret a hétköznapokra, ami illik az öltözködésünkhöz. Így nemcsak jól látunk minden helyzetben, de mindig önazonosan is nézünk ki. A Trend Optika győri üzletében óriási választékot találunk keretekből, akár a klasszikus, akár az extravagáns stílust részesítjük előnyben.

A hosszabb élettartam is nyomós érv: ha több szemüveget váltogatunk és nem mindig ugyanazt hordjuk, hosszabb ideig megőrzi az esztétikai és optikai minőségét.

Eltérő funkciók

A különböző multifokális szemüvegeket különböző célokra is optimalizálhatjuk. Egy fényre sötétedő lencséjű multifokálist bevethetünk például kültéri használatra, hiszen napsütéses időben es hóban egyaránt sötétedik, és mindig alkalmazkodik az UV-sugárzáshoz. A polarizált multifokális napszemüveg pedig kiváló vezetéshez vagy nyaraláshoz, vízparti kirándulásokhoz, horgászáshoz.

A multifokális lencsék úgy vannak felépítve, hogy a különböző távolságokra fókuszáló zónák bizonyos pozíciókban láthatók élesen. Egy adott szemüveg remekül működhet olvasáshoz és sétához, de lehet, hogy számítógépezés közben kényelmetlen testtartást igényel. Egy másik, munkára optimalizált multifokális szemüveg (irodai lencsével) nagyobb látómezőt biztosít középtávolságra – ez csökkenti a nyak- és szemfáradtságot. A Trend Optikákban mindkét típus elkészítését alapos szemvizsgálat előzi meg, így biztosan a látásunknak legjobb szemüveg készül el. Sőt, ha multifokális szemüveget készíttetünk, a második multifokális szemüveglencsét ajándékba kapjuk!