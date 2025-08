Megújult Barokk Esküvő négy helyszínen

Forrás: Kisalföld archív

Ez a rendezvény nem csupán múltidéző ünnep, hanem Győr szívének lüktető, időutazásra hívó élménye. Idén augusztus 8. és 9. között rendezik meg a varázslatos Barokk Esküvőt a város szívében.

A Barokk Esküvő varázslatos világába a két ikonikus helyszín – a Széchenyi és a Dunakapu tér – mellett a Radó-sziget is újra bekapcsolódott. Az élő víz közelsége, a lombkoronák aranyló árnyéka és a hűsítő levegő idén is különleges atmoszférát teremt ezen a csodás helyszínen. A szigetet ez alkalommal is hagyományőrzők, valamint egyedi, fából készült, kézzel festett óriásjátékok népesítik be, életre keltve a múlt örökségét és a játékos múltidézést – kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Széchenyi téren idén is megelevenedik a barokk kert varázslatos pompája, ahol míves kézművesportékák, autentikus hagyományőrző társulatok és színes gyermekprogramok várják a látogatókat. Csak egy karnyújtásnyira, a Dunakapu téren épül fel a rendezvény nagyszínpada, amely augusztus 8-án, pénteken a kultúra szerelmeseit kápráztatja el: a Győri Nemzeti Színház művészei Donizetti: A csengő című egyfelvonásos vígoperájával ajándékozzák meg a közönséget.

Augusztus 9-én, szombaton a Barokk Esküvő legemelkedettebb pillanatai következnek: a díszes esküvői menet látványos külsőségek között vonul be a Dunakapu térre. Este 8 órától a hagyományokhoz hűen kezdetét veszi a megható és ünnepélyes esküvői szertartás – méltó koronájaként e kétnapos időutazásnak.

Nem érdemes kihagyni a Káptalandombon megrendezett programokat sem, ugyanis pénteken 17 órától 18 óráig az Ékesség és jámborság kiállításon a látogatók bepillantást nyerhetnek Zichy Ferenc győri püspök barokk művészetpártoló tevékenységébe. Emellett megismerkedhetnek a barokk kori Győr legnagyobb szabású ünnepével, Zichy Ferenc aranymiséjével, amelynek a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ ad otthont.

Szombaton a Nagyboldogasszony-székesegyházba lesz érdemes ellátogatni, ahol megcsodálható a győri bazilika története, amely Szent István koráig nyúlik vissza. A székesegyház mai formájában a barokk stílus jegyében pompázik. A vezetés során a látogatók megismerkedhetnek a freskókkal és a monumentális oltárokkal. Szintén szombaton 10 és 18 óra között szeretettel várják a családokat/látogatókat a Káptalandomb értékeinek játékos formában történő felfedezésére. A családi kvíz helyes megfejtői ajándékot is kapnak.

További részletes programok a hellogyor.hu-n.