Koncertek és lovagavatás a győri nyárzárón

A Radó-sziget déli oldalára érkeznek elsőként csütörtökön 17.30-tól a borlovagrendek, akik a Városháza elől kezdik meg a felvonulást. A Baross út, majd a Kazinczy utca és a Bécsi kapu tér után érnek el a Rába kettős hídról a Radó-szigetre. 18 órától a Győri Bornapok megnyitója és a Fesztivál bora verseny díjátadója következik, majd kezdődhetnek a koncertek a szigeten, elsőként a Vivat Bacchus lép színpadra, majd 19.30-tól Damu Renáta & Kónyai Tibor, míg 21.30-tól Falusi Mariann: Klezmer zárja az estét. A Radó-sziget északi oldalán pedig 18 órától 23 óráig Infragandhi pörgeti a lemezeket.

Pénteken, amellett, hogy szintén estig finom borokat kóstolhatunk és finom falatokat ehetünk, Szabó Bence ad koncertet 16 órától. 17 órakor Bor és leányka – Szarka Gyula és zenekara, majd 19 órától a Koszika & Sárik Péter Trió lép színpadra, végül az estét 21 órától Pély Barna 50 zárja.

A Radó-sziget északi oldalán pénteken két lemezlovast köszönthetünk, Dj Pozsit és Dj Medgyát.

Augusztus 30-án, szombaton 15 órától a déli szigetrészen a Bright Beast Duo zenéjét hallgathatják meg a látogatók, majd 16.30-tól veszi kezdetét az Európai Borlovagrend felvonulása a Rába Hoteltől a Baross úton és a Kazinczy utcán át a Széchenyi térig. Őket kíséri a Rába Fúvószenekar és a Naszályi Mazsorettek.

17 órakor kezdődik a borlovagavatási ceremónia a Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Széchenyi téren. Ezzel egy időben a Radó-szigeten koncertezik Tom White and the Mad Circus, majd 19 órától a Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska lép színpadra, este 20.30-tól pedig a Dunakapu téren kezdődik a régen várt nyárzáró koncert: Ákos Metropolis turnéja.

Szombaton 14 és 21 óra között a Radó-sziget északi partján Silent Bob DJ zenél. A háromnapos Győri Bornapok egyik kísérőprogramja lesz szerdán 19 órakor a Győri Filharmonikus Zenekar Operagála koncertje a Petőfi téri Evangélikus Öregtemplom udvarában, valamint a GyulaiART látványfestészet is izgalmasnak ígérkezik.