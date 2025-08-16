Hatalmasat változtak a fényre sötétedő lencsék

Miért jó a fényre sötétedő lencse?

Automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz: beltérben átlátszó, kültéren napszemüveggé sötétedik. Ez nagyon kényelmes, hiszen nem kell cserélgetni a szemüvegeket, miközben megvédi a szemet az UV-sugárzástól. Emellett csökkenti a szemfáradtságot a vakító fényben vagy váltakozó fényviszonyok között.

Mi változott a régi típusokhoz képest?

A fényre sötétedő lencsékről sokáig az volt az elképzelés, hogy lassan reagálnak, beltérben is enyhén szürkék maradnak, télen (hidegben) pedig túlságosan sötétednek, míg nyáron kevésbé.

Ez mára teljesen megváltozott: az új generációs lencsék, különösen az Essilor Transitions típusok 30–40%-kal gyorsabban reagálnak, beltérben pedig teljesen átlátszók. Hidegben-melegben kiegyensúlyozott sötétedést nyújtanak, s az újabb modellek pedig nemcsak UV, hanem nagy részben látható fény hatására is reagálnak.

A Trend Optikákban elérhető Essilor Transitions® lencsék technológiai csúcstermékek, új generációjuk (pl. Transitions GEN 8 vagy a Transitions XTRActive) kimagasló sebességgel reagál, így nem kell hosszasan várni a visszavilágosodásra beltérbe lépve. Sőt, amíg nem világosodik vissza, addig sem sötéten látunk a lencséken keresztül.

A Transitions lencsék nemcsak az UV-t, hanem részben a káros kékfényt is szűrik, ami digitális eszközöket használva fontos - erre a hagyományos fényre sötétedő lencsék nem alkalmasak. Sőt, a Transitions XTRActive lencsék autóban is sötétednek, mivel nemcsak az UV-ra, hanem a nagy intenzitású fényre is reagálnak.

Az Essilor Transitions® lencsék több árnyalatban elérhetők a Trend Optika győri üzletében is, klasszikus szürke, barna, zöld, sőt zafír, ametiszt vagy borostyán színben, akár színes tükrös változatban is, így személyre szabhatók és stílusosak is.