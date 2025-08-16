augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

20°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

27 perce

Hatalmasat változtak a fényre sötétedő lencsék

Címkék#Trend Optika#Essilor Transitions®#csúcstermék

A fényre sötétedő lencsék régen kuriózumnak számítottak, ma viszont már sokkal többre képesek, mint első generációs elődjeik. Nemcsak praktikusabbak, hanem technológiailag is fejlettebbek, esztétikusabbak – a legjobb példa erre az Essilor Transitions® lencsecsoportja.

PR cikk
Hatalmasat változtak a fényre sötétedő lencsék

Forrás: shutterstock

Miért jó a fényre sötétedő lencse

Automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz: beltérben átlátszó, kültéren napszemüveggé sötétedik. Ez nagyon kényelmes, hiszen nem kell cserélgetni a szemüvegeket, miközben megvédi a szemet az UV-sugárzástól. Emellett csökkenti a szemfáradtságot a vakító fényben vagy váltakozó fényviszonyok között. 

Mi változott a régi típusokhoz képest?

A fényre sötétedő lencsékről sokáig az volt az elképzelés, hogy lassan reagálnak, beltérben is enyhén szürkék maradnak, télen (hidegben) pedig túlságosan sötétednek, míg nyáron kevésbé.

Ez mára teljesen megváltozott: az új generációs lencsék, különösen az Essilor Transitions típusok 30–40%-kal gyorsabban reagálnak, beltérben pedig teljesen átlátszók. Hidegben-melegben kiegyensúlyozott sötétedést nyújtanak, s az újabb modellek pedig nemcsak UV, hanem nagy részben látható fény hatására is reagálnak.  

A Trend Optikákban elérhető Essilor Transitions® lencsék technológiai csúcstermékek, új generációjuk (pl. Transitions GEN 8 vagy a Transitions XTRActive) kimagasló sebességgel reagál, így nem kell hosszasan várni a visszavilágosodásra beltérbe lépve. Sőt, amíg nem világosodik vissza, addig sem sötéten látunk a lencséken keresztül. 

A Transitions lencsék nemcsak az UV-t, hanem részben a káros kékfényt is szűrik, ami digitális eszközöket használva fontos - erre a hagyományos fényre sötétedő lencsék nem alkalmasak. Sőt, a Transitions XTRActive lencsék autóban is sötétednek, mivel nemcsak az UV-ra, hanem a nagy intenzitású fényre is reagálnak.

Az Essilor Transitions® lencsék több árnyalatban elérhetők a Trend Optika győri üzletében is, klasszikus szürke, barna, zöld, sőt zafír, ametiszt vagy borostyán színben, akár színes tükrös változatban is, így személyre szabhatók és stílusosak is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu