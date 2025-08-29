Győr-Moson-Sopron Vármegye Közgyűlésének támogató szavazatával a vármegye területfejlesztési keretéből Sopronkövesd Község Önkormányzata támogatást kapott a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00034 azonosító számú, „Fejlesztések a sopronkövesdi Nefelejcs Óvodában” című projekt megvalósítására.

A projekt átfogó célja a TOP_PLUSZ célkitűzésekkel és a TOP_PLUSZ-3.3.1-21 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, ezáltal a foglalkoztatási helyzet javítása.

A projekt keretében a meglévő óvodaépületen belül új fejlesztőterek kerültek kialakításra, miután a korábban itt működő főzőkonyhaüzem kiköltözött. A belső átalakítás révén olyan korszerű helyiségek jöttek létre, amelyek lehetőséget biztosítanak 1–2 órás fejlesztési foglalkozások megtartására. A projekt során fejlesztő-foglalkoztató helyiségek, öltözők és szociális blokkok létesültek nagyrészt belső átalakítással, melyek a gyermekek kényelmét és a szakmai munkát egyaránt szolgálják.

Az óvodai étkeztetés zavartalan biztosítása érdekében tálalókonyhai helyiségek is kialakításra kerültek. Emellett az óvoda megnövelt telkén egy teljesen új főzőkonyha épült fel, amely a modern kor követelményeinek megfelelően készült. Külön figyelmet kapott a fenntarthatóság is: az új konyhaépület tetőszerkezetére napelemes rendszer került telepítésre, amely képes fedezni az épület elektromosenergia-igényének jelentős részét.

A beruházás eredményeként 75 db férőhelyes óvodai ellátás színvonalának fejlesztésére kerülhetett sor. A fejlesztés révén Sopronkövesd újabb lépést tett a helyi közösség életminőségének javítása felé a családbarát, gyermekközpontú intézményrendszer fejlesztése által.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg. Konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal volt.

A projektről bővebb információt a www.sopronkovesd.hu oldalon olvashatnak.