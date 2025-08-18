Elverik a cipót a Pedróban

Pont, ahogy egykor Erdélyben, úgy készül a Pedró Pékségben a Vert cipó, amely a hónap kenyere, így 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg egész augusztusban a pékség applikációjával. Jellegzetes külsejét onnan kapja, hogy a szokásosnál magasabb hőfokon sütik (akár régen a búbos kemencében), vastag héját pedig speciális verőfával verik le. Ebbe a kenyérbe kerül a legtöbb pityóka, azaz krumpli, amely különösen szaftos bélzetet ad, és – a legtöbb pékséggel ellentétben – a Pedróban nem burgonyapelyhet, hanem helyben főzött rábaközi burgonyát adnak hozzá.

A Vert cipó nemcsak az olyan hagyományos, magyaros ételekhez tökéletes, mint a gulyás vagy a pecsenyehús, de számos templomban ezzel a kenyérrel köszöntik az államalapítás és az új kenyér ünnepét is. Nem is csoda, hiszen a hagyományokat megtestesítő, háromkilós Vert cipó látványnak is impozáns. A közel 30-féle kenyeret kínáló Pedróban egész évben megemlékeznek a magyar nemzeti hagyományokról és ünnepekről, amelyek emlékét számos termék neve őrzi, a Déli harangszótól a Bazilika800 és a Győr750 kenyerekig.

A Pedró applikációját egyébként is érdemes nap mint nap használni, hiszen a kedvezmények mellett a szerencsés vásárlók ajándékot is kapnak. Az elmúlt hetekben például 1000 darab szedres kifli talált így gazdára, hamarosan pedig – folytatva a tavalyi nagy sikerű kakaóscsiga-kampányt – indul az iskolakezdési akció!

Addig is érdemes kiélvezni a nyarat, például a pékség saját kávéjából, a Serkentőből (na és persze dupla adag vaníliafagyival) készült jeges kávéval, egy karamellás, pisztáciás vagy málnás pohárkrémmel, vagy frissítő limonádéval, vagy megkóstolni az új mandulás kiflit, amely leveles tésztájával és házi főzésű vaníliakrémjével méltóan folytatja a kedvelt pisztáciás, epres és szedres kifli által megkezdett sort.

A Pedró Pékség vásárlói már tudják, hogy a pékség, amikor csak lehetséges, helyi alapanyagokat használ, a tojástól az eperlekvárig, és az üzletek polcain is egyre több helyi, kézműves finomság jelenik meg.

A szörpök, lekvárok, borok mellé ezúttal a rábaközi Kati Mama termékei érkeznek. Az ízletes szendvicskrémek tökéletesen kiegészítik a finom kenyereket; a sima vagy vargányás padlizsánkrém, a szarvasgombás és sült hagymás krém nemcsak vendégváráshoz ideális, hanem új szintre emel egy hétköznapi vacsorát is.