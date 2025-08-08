Egy hétvégére barokk kort idéz Győr

Már mindenki izgatottan várja az idei 32. Barokk Esküvőt, melynek alkalmából nosztalgikus időutazásban lehet részük azoknak, akik Győrbe látogatnak augusztus 8. és 9. között. Összegyűjtöttük a számos tematikus és romantikus programot.

Forrás: Kisalföld archív

Augusztus 8-án, pénteken 16–20 óra között végvári élet a táborban a Radó-szigeten. 16 órától a barokk győri kezdetek témában indul egyórás városnéző séta a GyereGyőrbe idegenvezetőjével. Utána bekapcsolódás a Széchenyi téren a Barokk Esküvő 17 órától kezdődő programjaiba.

17.30-tól a Széchenyi téren a Győri Barocco Tánccsoport és a Camerata Sumynona Régizene Együttes mesél szerelemről, fiatalságról. Az emlékeken keresztül felidéződnek az egykori bálok táncai. 18.30-tól kezdődik a barokk felvonulás a belváros utcáin. Útvonal: Széchenyi tér–Kazinczy utca–Baross út–Megyeház tér–Széchenyi tér.

18.30 órakor zenei utazás a XVIII. századtól napjainkig, majd 19 órakor Barokk barangolások Győrben – séta és hajózás. 20 órakor az Apátúr-ház előtt szerenád a menyasszonynak, a vőlegény ajándéka szíve választottjának. A Dunakapu téren 21 órától bemutatják Gaetano Donizetti: A csengő című előadását, a Győri Nemzeti Színház művészeinek tolmácsolásában. 21 órától barokk táncház a Széchenyi téren.

Augusztus 9-én, szombaton 10–20 óra között kézművesvásár és foglalkozások a Széchenyi téren, valamint a Mare Temporis Hagyományőrző Egyesület életmód-bemutatója. 9.30-tól ismét barokk barangolások Győrben.

Forrás: Kisalföld archív

10 órától családi kvíz a Káptalandombon és vezetett séta a Nagyboldogasszony-székesegyházban. 11 órakor az Apátúr-ház dísztermében Bélyei Adél hárfakoncertje. 16 órakor toronyzene a Széchenyi téren a Lloyd-palota erkélyén. 16.10-től a Ziránó Színház Pulcinella szerelmes című előadása az Apátúr-ház előtti területen. 17 órától Bolond Esküvő – a Barokk Esküvő ceremóniájának paródiája a Széchenyi téren.

17.30-tól Egy barokk délután emlékei című előadás a Győri Barocco Tánccsoporttól az Apátúr-ház dísztermében. Ugyanitt 18.10-től Kovács Bálint és a Simplicissimus együttes koncertje. 18.30-tól barokk felvonulás a Széchenyi térről a városházára, majd vissza a Dunakapu térre.