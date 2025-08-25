augusztus 25., hétfő

Az Esterházy hercegek udvara újra életre kel

Címkék#haydn#Haydneum Eszterháza#hangverseny#koncert#Esterházy Kastély#fesztivál

PR cikk

Operaelőadás, szóló, kamarazenei és zenekari hangversenyek, családi délelőtt és zenetörténeti séta: ezek várják a látogatókat augusztus 29. és szeptember 6. között a III. Haydneum Eszterháza Fesztiválon, ahol magyar kiválóságok és világsztárok adják majd egymásnak a kilincset a fertődi Esterházy-kastélyban, a régizene-játszás otthonában.

Forrás: HAYDNEUM-Magyar Régizenei Központ Alapítvány

Az augusztus 29-i, pénteki nyitóestén Haydn Armidája egy koncertszerű előadásban tér vissza bemutatója eredeti helyszínére, ahol a szerelem, a féltékenység és a varázslat történeteivel átszőtt opera egykor 54 előadást ért meg. Vashegyi György vezényletével korhű hangszereken szólal meg az Orfeo Zenekar, főszerepben a világsztár orosz mezzoszopránt, Vasilisa Berzhanskaya-t, további szerepekben Megyesi Zoltánt, Varga-Tóth Attilát, Szélpál Szilvesztert, Ella Smith-t, és Léo Guillou-Keredant hallhatjuk.

Forrás: HAYDNEUM-Magyar Régizenei Központ Alapítvány

Másnap délelőtt a gyerekek kerülnek fókuszba: Markó Krisztina iparművész és Bárdi Szabolcs hegedűkészítő mester közreműködésével hangszerkészítés, korabeli fajátékkészítés és kézműveskedés vezeti be a csemetéket a régizene világába. A délelőtt folyamán két időpontban minikoncert is várja a családokat, amelyeken a Kalló Zsolt vezette Authentic Quartet Mozart- és Haydn-fuvolanégyeseket ad elő. Este már két érett Haydn-trió, Schubert B-dúr triója és az éteri Notturno csendül fel Rachel Podger, Kristian Bezuidenhout és Alex Rolton előadásában. 

Forrás: HAYDNEUM-Magyar Régizenei Központ Alapítvány

Augusztus 31-én, vasárnap Ünnepek és hétköznapok címmel Bősze Ádám zenetörténeti sétáján vehetünk részt, ahol egy sor izgalmas titokra derül fény a hercegi szolgálatban tevékenykedő muzsikusok életéből. 

Forrás: HAYDNEUM-Magyar Régizenei Központ Alapítvány

A fesztivál második hétvégéjén, szeptember 4-én Andreas Staier fortepiano-művész koncertje izgalmas műfajokon keresztül mutatja be a kora romantikusnak ható bécsi klasszikus szólóirodalmat. Másnap a 18. századi kelet-európai cigányzene, a barokk és a klasszika színeibe hallgathatunk bele az Il Suonar Parlante hangversenyén. A szeptember 6-i zárókoncerten a szólista Berecz Mihály lesz, aki számos különböző korban és stílusban mozog otthonosan, ahogy az est karmestere, az Orfeo Zenekart vezénylő Attilio Cremonesi is. 

Forrás: HAYDNEUM-Magyar Régizenei Központ Alapítvány

Részletek: www.haydneum.com

Írta: Haydneum / Kiss Gabriella

Forrás: HAYDNEUM-Magyar Régizenei Központ Alapítvány

 

 

