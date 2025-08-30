augusztus 30., szombat

Állami kitüntetések a WHB-nál

Címkék#WHB#építészmérnök#WEST HUNGÁRIA BAU Kft

A Magyar Érdemkereszt Polgári tagozat állami kitüntetés részese lehetett a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. öt munkatársa, és rajtuk keresztül egy kicsit a WHB csapata is a 2025. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.

PR cikk

Lázár János építési és közlekedési minisztertől Purger Szilárd, a WHB Elektro Kft. ügyvezetője és Ruisz Zoltán, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. építésvezetője a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, Csépe Barnabás építészmérnök, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. területi igazgatója pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Pintér Sándor belügyminisztertől Mező Béláné, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. irodavezetője; Zsigó Róbert innovációs és kulturális miniszterhelyettestől pedig Pécsiné Edvi Edit, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. ügyvezetői asszisztense szintén a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

A díjazottaknak a WHB nevében a cég teljes kollektívája ezúton is gratulál!

 

 

