Állami kitüntetések a WHB-nál

Lázár János építési és közlekedési minisztertől Purger Szilárd, a WHB Elektro Kft. ügyvezetője és Ruisz Zoltán, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. építésvezetője a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, Csépe Barnabás építészmérnök, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. területi igazgatója pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Pintér Sándor belügyminisztertől Mező Béláné, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. irodavezetője; Zsigó Róbert innovációs és kulturális miniszterhelyettestől pedig Pécsiné Edvi Edit, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. ügyvezetői asszisztense szintén a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

A díjazottaknak a WHB nevében a cég teljes kollektívája ezúton is gratulál!