2 órája
Állami kitüntetések a WHB-nál
A Magyar Érdemkereszt Polgári tagozat állami kitüntetés részese lehetett a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. öt munkatársa, és rajtuk keresztül egy kicsit a WHB csapata is a 2025. augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.
Lázár János építési és közlekedési minisztertől Purger Szilárd, a WHB Elektro Kft. ügyvezetője és Ruisz Zoltán, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. építésvezetője a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, Csépe Barnabás építészmérnök, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. területi igazgatója pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.
Pintér Sándor belügyminisztertől Mező Béláné, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. irodavezetője; Zsigó Róbert innovációs és kulturális miniszterhelyettestől pedig Pécsiné Edvi Edit, a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. ügyvezetői asszisztense szintén a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.
A díjazottaknak a WHB nevében a cég teljes kollektívája ezúton is gratulál!