A pénzügyi tudatosság ma már alap – de mire figyelj?
Az okos döntések nemcsak a megtakarítások növelését segítik elő, hanem hozzájárulnak a stresszmentesebb élethez, a hosszú távú célok megvalósításához is, és biztonságot nyújtanak a váratlan helyzetekben. De pontosan mit jelent a kifejezés, és mire érdemes figyelni, ha szeretnéd magad egy kicsit fejleszteni?
Forrás: 123rf.com
Mit jelent a pénzügyi tudatosság?
A pénzügyi tudatosság nem más, mint az anyagi helyzetünk pontos ismerete, pénzügyeink okos kezelése. Egyszerűen hangzik, mégis rengetegen ütköznek ezen a téren különböző problémákba. Egy tudatosan gondolkodó ember nem költ többet, mint amennyit megengedhet magának, előre gondolkodik, félretesz és képes felelős döntéseket hozni hitelfelvételkor, vásárláskor, vagy amikor hosszú távú célokat tűz ki – például lakásvásárlást, nyugdíjcélú megtakarítást vagy gyermeke taníttatását. Ehhez azonban némi tudás, és ennél is több önismeret, kitartás szükséges.
A kiindulópont: ismerd a bevételeidet és kiadásaidat
Mindenki tudja, mekkora a havi jövedelme, ennek ellenére meglepően sokan nincsenek pontosan tisztában azzal, hogy havonta mire, mekkora összeget költenek el – és hogy ezt egyáltalán megengedhetik-e maguknak. Ezért az első lépés mindenképpen a pénzügyeid alapos áttekintése legyen, melynek elengedhetetlen része a kiadásaid feltérképezése.
Minden elköltött forint számít: vizsgáld meg az elmúlt néhány hónap minden egyes kiadását a bérleti díjtól kezdve a rezsiköltségeken keresztül a reggeli kávé megvásárlásáig, és ezeket valamilyen formában kezdd el tételesen vezetni. Ha inkább a kártyás vásárlásokat preferálod, nem lesz nehéz dolgod: a K&H bankszámla egyenlegét, az egyes kiadásokat a mobilbankos vagy netbankos felületen egyszerűen nyomon követheted.
Ez az áttekintés lehetőséget ad arra, hogy felderítsd a területeket, ahol egy kicsit okosabb döntéseket is hozhatnál – ez a változás felé vezető út első állomása.
Tervezés rövid, közép- és hosszú távon
A pénzügyi tudatosság természetesen nemcsak a jelenről, hanem a jövőről is szól: jó ötlet lehet az, ha három idősíkban gondolkodsz. A rövid távú tervek közé sorolhatod a bevásárlásokat, a rezsi kifizetését vagy a hétvégi programot, középtávon pedig már érdemes néhány hónapra vagy egy-két évre előre tervezni – ide tartozhat egy utazás finanszírozása, egy új műszaki eszköz beszerzése vagy egy tanfolyam kifizetése.
A hosszú távú tervek közé tartozik a lakásvásárlás, a nyugdíjas évekre való felkészülés, esetleg egy vállalkozás indítása. Ezeket a kisebb-nagyobb célokat akkor tudod elérni, ha tudatosan készülsz rájuk, ehhez azonban tisztában kell lenned azzal, hogy pontosan mire is vágysz.
Legyen vésztartalékod
Ha éppen az önerőre vagy a jövőre megvásárolandó autóra gyűjtögetsz, valószínűleg nem szeretnéd, ha a félretett pénzed egy váratlan helyzet miatt egyszer csak megcsappanna. Az élet azonban kiszámíthatatlan: bármikor megbetegedhetsz, elveszítheted az állásodat, vagy egyszerűen elromolhat a hűtő vagy a mosógép. Ilyenkor fontos, hogy legyen egy vésztartalék, ami kihúzhat a bajból: ideális esetben ennek összege a havi megélhetési költséged legalább háromszorosa.
Ezt a tartalékot érdemes könnyen elérhető helyen tárolni: a bankszámla erre tökéletes, de jó ötlet lehet azt egy megtakarítási alszámlán elhelyezni, így a hónap végén nem érzel majd kísértést arra, hogy egy éttermi vacsora miatt nyúlj a félretett pénzedhez.
A tudatosság a nyugodt élet kulcsa
A pénzügyi tudatosság nem csupán számokkal való zsonglőrködés: ez egy szemléletmód, amit mindenkinek érdemes elsajátítania, anyagi helyzetétől függetlenül. Aki tisztában van azzal, mire és hogyan költ, aki előre gondolkodik, és képes megtakarítani, az nemcsak pénzügyileg, de lelkileg is kiegyensúlyozottabb lesz – erre mindannyiunknak szüksége van.
Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.