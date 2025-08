A kamara a vállalkozásokért van, de értük tenni nélkülük nem megy

Nálunk jó gyakorlat például az is, hogy tíz éve minősítjük a vállalkozásokat. A „Kamara által ajánlott vállalkozás” elnevezésű védjegyprogramunk iránt több kamara is érdeklődik. Kész receptünk van, ami alapján mások is megvalósíthatják. Vagy említhetném a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kamarát, ahol a cégvezetőknek szerveznek egy klubot, ahol megbeszélik egymással a problémáikat és megoldási javaslataikat is. Mi átvettük tőlük ezt az ötletet és Plato néven már a 15. csoportunk működik. De tovább is fejlesztettünk: ha van egy több vállalkozást is érintő téma, nálunk lehetőség van nem csak az öntanulásra, hanem az önmenedzselésre is. Ez azért is fontos, mert a megyei kamara az én felfogásom szerint öt fő területen tevékenykedik. Ebből a legfontosabb a közösségépítés, ami egy nagyon nehéz feladat. A kamarában minél több olyan közösséget kell létrehozni, amelyik cégnagyság, nemiség vagy gondolkodásmód alapján tömöríti az embereket. Nálunk szinte ugyanazon a napon van a nagyvállalati klub, amelyben a megye gazdaságának a 75 százalékát lefedő, 28 legnagyobb cég jön össze eszmecserét folytatni; és a Kézműipari Tagozaton belül a höveji csipkevarró szakkör, amelynek hét tagja minden héten csipkét varrni jön a Kamarába. Nekünk fontos, hogy mindkettőben jól érezzék magukat a tagok.

A kapcsolati rendszer kiépítése mellett kiemelt területünk az érdekérvényesítés megyei és országos vonatkozásban is. A kamarai tevékenységben jelentős szerepet kap a gazdaságfejlesztés: szükség van arra, hogy elmondjuk a véleményünket arról, merre kell a gazdaságot fejleszteni megyei, illetve az országos szinten. A vármegyei kamarának nagyon fontos szolgáltatásai is vannak. Ebből kiemelkedik a kamara által forgalmazott Széchenyi kártya hitelprogram és a szakmai utánpótlásképzés. A duális képzőhelyeket a kamara minősíti, mi segítünk abban, hogy minél magasabb szintű, és korunknak megfelelő képzést folytasson a hozzánk tartozó 1000-1200 duális képzőhely. Megyénk messze kimagaslik a szakmai képzés területén és erre nagyon büszkék vagyunk. Ez köszönhető a duális képzőhelyeknek, a vállalkozásoknak, és persze nagy mértékben technikumainknak, szakiskoláinknak. Mindez nagy munka, mert nagyon sokrétű szolgáltatást és összmunkát kíván a kamarában dolgozóktól is.