Élményekkel teli esték a város szívében – visszatér a nyár kedvenc gasztrofesztiválja

Ez az a hely Győr szívében, ahol jó megpihenni, szórakozni, feltöltődni, találkozni. A Győr Projekt Kft. a minőségi megújulás jegyében idén a Győri Bornapok sikersorozatába is bekapcsolja a szigetet, hogy a hazai, népszerű borászatok nedűit a Radó-szigeten is élvezhessük.

A Győr Projekt Kft. néhány hónappal ezelőtt nagy örömmel vette át az önkormányzattól a kulturális és sportrendezvények szervezését városunkban. Tették mindezt azért, mert Győr városát hosszú évek óta úgy ismerik, mint a pezsgő, minőségi kulturális élet központja.

Az idén eddig megrendezett programokon már több tízezren szórakoztak. Ez a fajta visszaigazolás az újítások eredménye is, melyekkel igyekeznek magasabb szintre emelni a fesztiválozást. Éppen ezért született meg az a döntés, hogy az év egyik legjobban várt programja, a Győri Bornapok helyszínét is kibővítik a Radó-szigettel. A helyszínválasztás oka persze nem véletlen, hiszen a sziget hangulata mindenkit elvarázsol, amit több fesztivál bizonyított már. Ráadásul az új helyszín a borászoknak is lehetővé teszi a hosszabb nyitvatartást.

Célunk értéket teremteni, tovább vinni Győr jó hírét. Szeretnénk egy még minőségibb fesztivált szervezni Győrben, a belvárosban, a Radó-sziget árnyas, kellemes környezetében. Találkozzunk idén a Rába folyó ölelésében és töltsünk együtt egy igazán különleges hétvégét, augusztus 28-a és 30-a között. A Győr Projekt Kft. garantálja, hogy ez alkalomból igényes, minden igényt kielégítő köntösbe öltözteti a várost, és biztosítja azokat a már megszokott feltételeket, amelyek miatt a borászatok is évről évre bizalmat szavaznak Győrnek. Természetesen a kulturális programok sem maradhatnak el, koncertekkel, kedvelt hazai fellépőkkel biztosítjuk a fesztivál hangulatát a szigeten, de ennek részleteiről később számolunk be

– részletezte Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője.