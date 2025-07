Újabb mérföldkő előtt áll a Vatam Group – Podcast Varga Tamás ügyvezető igazgatóval

Hosszú távú jövőbe fektetés a Vatamnál

A Vatam Group nem csak az épületgépészetben törekszik a megbecsültségre, de munkatársait is előtérbe helyezi, ezért több lojalitási programot is indítottak. – „A mottónk, hogy a Vatam több mint épületgépészet, a munkahelyünkre is igaz. Igyekszünk családias légkört kialakítani és arra ösztönözni a kollégákat, hogy fejlődjenek a saját szakterületükön. Büszke vagyok arra, hogy vannak olyan egykori tanulóink, akik nálunk maradtak és már középvezetőként dolgoznak. Az előrelépési lehetőség mellett, különböző továbbképzéseket is támogatunk. A lojalitási program keretén belül, azon kollégáink, akik hosszútávon gondolkodnak és a Vatam cégcsoport része szeretnének maradni, azoknak a fizetésük mellett egy nekik szánt keretet elkülönítünk. Pozíciótól függően havi juttatásokat kapnak, és 10 év elteltével ezt az összeget egészben megkapják, amit akár megtakarításra, akár befektetésre is költhetnek” -részletezte Varga Tamás. A figyelmesség és a jó hangulatú légkör szintén elengedhetetlen manapság, a Vatamnál megünneplik a születésnapokat, névnapokat és rendszeresen szerveznek csapatépítő programokat is. A munkavállalói elégedettség nélkülözhetetlen számukra, ezért is támogatnak minden olyan képzést, amely előre viheti a munkatársakat és a vállalatot is. – „A tudás az egyetlen, amit soha senki nem vehet el tőlünk, így bárki bárhol folytatja is a karrierjét, az itt megszerzett tudást mindig magával viszi. Szerencsére a kollégák lelkesek, és élnek is a továbbképzési lehetőségekkel. Ugyan több befektetett időt és munkát igényel, de az mindig megtérül” – hangsúlyozta Varga Tamás.