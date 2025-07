Tágas terek, nyugodt környezet, kiváló elhelyezkedés – a jövő otthonai épülnek Győrben

A győri ingatlanpiac egyik legkiemelkedőbb fejlesztése folytatódik: a rendkívüli népszerűségnek örvendő Arrabona Garden Lakópark második ütemének építése is elindult. Az első fázisban épült lakások szinte mind gazdára találtak, és az 1. ütem immár teljes egészében elkészült, a lakások pedig személyesen is megtekinthetők az érdeklődők számára. A beruházó, a Smart-Homes Arrabona Kft., februárban elindította az újabb exkluzív otthonok kivitelezését is, a második ütem keretében.

Prémium kategóriás otthonok kivételes környezetben

Víziváros szívében, a Bálványosi-csatorna mellett fekvő Arrabona Garden Lakópark egyedi lehetőséget kínál azok számára, akik nyugodt, mégis mindenhez közel eső otthont keresnek. A 12 ezer négyzetméteres fejlesztési terület teljesen új infrastruktúrával, korszerű közműhálózattal és gondosan megtervezett zöldfelületekkel várja lakóit. A lakópark tökéletes harmóniát teremt a kertvárosi nyugalom és a belvárosi pezsgés között, így a lakók élvezhetik a természet közelségét anélkül, hogy le kellene mondaniuk a városi élet előnyeiről.

Családbarát kialakítás és prémium minőség

Az Arrabona Garden négy modern lakótömbje összesen 80 tágas, világos, teraszos lakást kínál, melyek között megtalálhatók a népszerű kisebb méretű otthonok, valamint nappali+2 vagy 3 szobás, 70–80 négyzetméteres családi lakások is. Ezek az ingatlanok ideálisak nagyobb családok számára is, hiszen a tágas belső terek mellett minden lakáshoz tartozik egy kellemes terasz is, amely még kényelmesebbé teszi az otthoni életet. Az igazán exkluzív élettérre vágyók számára két nagy méretű, 100 négyzetméteres penthouse lakás is elérhető, melyek egyedi tetőterasszal és lenyűgöző panorámával kínálnak páratlan lakóélményt.

Magas műszaki tartalom és rugalmas fizetési konstrukciók

A lakópark magas műszaki színvonalon, prémium anyagok felhasználásával épül, amelyhez a Smart-Homes Arrabona Kft. közel 25 éves tapasztalata biztosítja a garanciát. A lakások kulcsrakész állapotban kerülnek átadásra és az egyedi igényekhez igazítható belső kialakítás teszi még vonzóbbá az otthonokat.