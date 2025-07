Szedres kifli a nyár slágere

Ezúttal is 100 forint kedvezménnyel vásárolható meg a pékség mobilapplikációjával a hónap kenyere a Pedróban. Júliusban a Déli harangszó kenyérre esett a választás, amely egy neves júliusi évfordulóhoz is kötődik. A kölessel dúsított, zamatos fehér kenyér ugyanis a nándorfehérvári diadalnak állít emléket – annak ünneplésére húzták meg először délben a harangokat. De nem csak ezért kötődik az őseinkhez: a köles a török hódoltság előtt népszerű alapélelmiszer volt, azaz akár a várvédő vitézek is ehettek hasonló kenyeret, mint a Déli harangszó, amelyből egyébként havonta közel ötezer darab sül a Pedró kemencéiben.

Nem csak ezért érdemes használni az appot, abban ugyanis rendszeresen ajándékok és akciók várják a törzsvásárlókat. Most például a szerencséseket ajándék szedres kiflivel lepi meg a Pedró; ez a könnyed-savanykás ízvilágú, színpompás finomság, amely már a pultban azonnal magára vonzza a tekintetet, a nyár egyik kedvenc édes csemegéje. A szedres kiflit és a frissen sült langallót is megkóstolhatja, aki valamelyik rendezvényen találkozik a Pedró kitelepült kemencéjével. Legközelebb augusztus elején, az écsi Cifrásdi Pikniken lesz erre lehetőség.

A nyárra „fesztiválpereccel” is készült a pékség; ezt az egy kézzel is könnyen elfogyasztható, lágy tésztájú perecet, amelyről nem sajnálták a sajtot, könnyű magunkkal vinni kirándulásra, vagy akár a strandra. Sőt, megújult a népszerű virslis táska is: a laktató, kelt tésztás péksüteményre pirított hagyma is került, s frissen sütik a Pedró-üzletekben.

A nyár eleje egy különleges okot is adott az ünneplésre: Vajda Pétert, a Pedró Pékség tulajdonosát Szent László-éremmel tüntette ki Győr. A város egyik legrangosabb elismerését minden évben olyan személyek vagy közösségek kapják, akik a tudományos, a művészeti, a kulturális, a sport vagy egyéb területen elért eredményükkel, teljesítményükkel a város érdekeit szolgálják, és jó hírnevét öregbítik. Vajda Péter társadalmi szerepvállalásával, jótékony megmozdulásaival érdemelte ki az elismerést. Nemcsak számos helyi szervezetet, egyesületet támogat és működnek együtt, de hozzájárult többek között a győri városháza harangjának újraöntéséhez – erre minden egyes Győr750 kenyér bevételéből adományozott összesen kétmillió forintot –, a győri bazilika Szent László-harangjának elkészítését pedig három éve ötmillió forinttal támogatta. Sőt, a Pedró jóvoltából idén végre harang kerülhetett a tavaly elkészült sokorópátkai Összetartozás Parkjának kápolnájába is. Az Összefogás Harangjának elkészítését a Pedró kezdeményezte, s nagy összefogással, számos támogatónak köszönhetően valósulhatott meg.