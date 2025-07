Használja ki a nyár előnyét: új építésű otthonok akár 5 millió forintos kezdőbefizetéssel!

A budapesti új építésű lakások iránti kereslet továbbra is rendkívül erős. Nem csak budapestiek, hanem külföldön vagy vidéken élők is fokozott érdeklődést mutatnak a fővárosi lakások iránt. Részben munkájuk, családjuk vagy egyéb Budapesthez kötődő elfogalaltságuk miatt, részben pedig kiváló befektetési lehetőséget keresve. A nyári időszak pedig különösen kedvez mindenkinek, aki ingatlanvásárláson töri a fejét, hiszen az Intergal Group ingatlanfejlesztő által kínált kedvezmények miatt most még jobban megéri a nyári lakásvásárlás mellett dönteni.

Dunai panorámás otthonok a Waterside Residence-ben

Az Intergal Group új minőséget hoz a lakóparkpiacra!

Az Intergal Group, nemzetközi tapasztalattal rendelkező ingatlanfejlesztő jelenleg 2 építés alatt álló és 3 hamarosan induló, nagyszabású projekttel van jelen a fővárosban, közel 2000 új, korszerű lakást adva hozzá Budapest jelenéhez és jövőjéhez.

Prémium otthonok a Duna partján: Waterside Residence

A XIII. kerületi Marina-parton épülő, díjnyertes Waterside Residence egyértelműen a cég zászlóshajó projektje, 2025. év végi műszaki átadással. A prémium kategóriás, díjnyertes lakópark különleges elhelyezkedésének, a Duna-part közvetlen közelségének, a magas minőségű építőanyagok használatának és a funkcionalitást előtérbe helyező építészeti megoldásoknak köszönhetően kiemelkedik a Marina-part kínálatából.

A Waterside Residence a Marina-parton épül

Fiatalos lendület a belvárostól karnyújtásnyira: Parkville Residences

Ezzel párhuzamosan a IX. kerület megújuló városnegyedében a fiatalos Parkville Residences lakópark építése is a tervek szerint halad, jelenleg már a 2. daru is megérkezett a helyszínre és a parkoló szintek után jelenleg a földszint kialakítása zajlik. Ez a lakópark azok számára ideális helyszín, akik elérhető áron keresnek új építésű lakást egy jól megközelíthető, parkokkal körülölelt, élhető környezetben.

Parkville Residences – modern, fenntartható élettér közel a belvároshoz

Prémium megoldások minden négyzetméteren

A tervezés során a lakások kialakítása a mindennapok ritmusának megfelelő, ergonómiai szempontok alapján történik: minden lakás funkcionális és ideális életteret garantál, miközben a fölösleges négyzetméterek elkerülésével a fenntarthatóság és a gazdaságosság is biztosított. A modern, AA+ energiahatékonysági besorolású okosotthonok mennyezeti hűtés-fűtésrendszerrel, kiváló szigeteléssel, elektromos redőnnyel és háromrétegű nyílászárókkal épülnek, ráadásul mindezeket az alapár tartalmazza, semmilyen extra díj megfizetésére nincs szükség – emelte ki Kelemen Tibor, az Intergal Group senior sales managere.