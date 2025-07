Hirdetés 32 perce

Fogpótlás – Vágjon bele még a nyáron!

Szakértői tippek a New Crown & Implant Center szakorvosaitól A fogaink nemcsak az esztétikum, hanem az egészséges emésztés, a beszéd és a mindennapi magabiztosság szempontjából is kiemelt szerepet töltenek be. Jó hír, hogy a modern fogászat ma már számos korszerű és esztétikus megoldást kínál a hiányzó fogak pótlására.

A New Crown & Implant Center szakorvosai most összeállítottak egy fogpótlási kisokost, amely lépésről lépésre bemutatja a fogpótlás folyamatát! Mindig válasszon megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkező szakembert .

. Első lépés a konzultáció. A fogpótlás típusa minden esetben az egyéni anatómiai adottságoktól, az íny és a csontállomány állapotától, valamint a páciens igényeitől függ.

- A New Crown & Implant Centerben az első konzultáció díjmentes! Foglaljon időpontot: https://newcrown.eu/kapcsolat Mikor érdemes bejelentkezni? Lehetőleg mielőbb! A rendszeres kontroll lehetőséget ad arra, hogy a problémákat még időben felismerjük, és megelőzzük a költségesebb beavatkozásokat. Tipp: A nyári hónapokban rövidebbek a várólisták, könnyebb időpontot egyeztetni a konzultációra! Milyen típusú fogpótlások léteznek?

Több lehetőség is elérhető, az egyéni helyzettől függően:

A fogpótlások alapvetően két nagy csoportra oszthatók: rögzített és kivehető pótlásokra. Rögzített fogpótlások: A rögzített fogpótlásokat a páciens önállóan nem tudja eltávolítani – ezek tartósan a foghoz vagy implantátumhoz rögzülnek. Leggyakoribb formáik: koronák, hidak. Kivehető fogpótlások: A kivehető pótlások elsősorban több foghiány vagy teljes fogatlanság esetén jönnek szóba. Ilyenek a részleges vagy teljes kivehető fogsorok, illetve különböző kombinált megoldások. Miért fontos időben cselekedni?

A foghiány hosszú távon az állkapocs csontállományának sorvadásához, a harapási egyensúly felborulásához és további fogak elvesztéséhez is vezethet. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy ne halogassuk a kezelést. A szakszerűen kivitelezett, személyre szabott fogpótlás segít mindezt megelőzni. A rögzített fogpótlásokról bővebben itt olvashat: https://newcrown.eu/fogkorona-hid A kivehető pótlásokról bővebben itt olvashat: https://newcrown.eu/kiveheto-fogpotlas Fogorvosaink és szájsebész szakorvosunk minden esetben alapos állapotfelmérést és CT-felvételt követően állítják össze a személyre szabott kezelési tervet! Egészségrovatunkat a New Eye, New Skin, New Crown & Implant Center szakorvosainak a segítségével írtuk. Az egészséges élet a legjobb befektetés, várunk mindenkit szeretettel Sopronban, a Lackner Kristóf u. 27. szám alatti Alpok Medical rendelőiben!

