Felhőtlen szórakozással és rekordbevétellel zárult a fesztivál

Szervesen Győrhöz kötődik már ez a Rotary Fröccs-napok, hagyományokon, tradíciókon alapul. Nagyon jól sikerültek az idei programok, a fesztiválhoz kapcsolódó játékokat kicsik és nagyok egyaránt örömmel próbálták ki. Rekordbevétellel zártunk, ami azért is különleges, mert két nap alatt sikerült elérnünk mindazt, amivel korábban három nap után zártuk a fesztivált. Azt tapasztaltuk, hogy amikor tudatosult a látogatókban, hogy a faházakban jótékony célokra gyűjtenek a szervezetek, akkor nagy örömmel a minimális összeg többszörösét is felajánlották. A más városokból, határon túlról érkező klubok is pozitívan értékelték a Győri Rotary Fröccsnapokat. Országos viszonylatban is a Rotaryk egyik legnépszerűbb rendezvénye az évben a fröccsnapok