Építőipari múltból a szállodaipar jövőjébe – WHB Hotels: négy prémiumszálloda nyújt kiemelkedő vendégélményt

A WEST HUNGÁRIA BAU Kft. eddig is a megbízhatóságra, a kiváló minőségre és a jövőt formáló építészeti megoldásokra építette sikereit – most pedig ugyanezt az értékrendet viszi tovább a turizmus világába.

A WHB Hotels brand elindításával a vállalat olyan szállodaipari portfóliót épít, amely az építő­ipari precizitást ötvözi a vendéglátás szofisztikált világával.

Alice Hotel, Budapest

Több, mint kivitelező: minő‌ségi élmények teremtője

A WHB több ikonikus szállodaprojekt kivitelezőjeként már korábban is bizonyította, hogy egy hotel több, mint épület: élményt teremt. Olyan szálláshelyek születtek a társaság kivitelezésében, mint a 2009-ben Nívódíjat nyert budapesti Hotel President, vagy a 2004-ben Nívódíjas visegrádi Thermal Hotel.

Ezekben a létesítményekben már akkor is megmutatkozott a minőség iránti elköteleződés, a prémium anyaghasználat, és az a szemlélet, amely a vendégélményt helyezi a középpontba. Most ezeket a tapasztalatokat hasznosítják saját szállodáik működtetésében is.

– Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy vendégeink valóban maradandó élménnyel gazdagodjanak, méghozzá kifogástalan minőségű környezetben – emelte ki Csere András, a hotel divízióigazgatója. – Ennek érdekében négy meglévő szállodánk esetében is közös koncepciót alakítottunk ki, részlegenként standardizált formában. Így, függetlenül attól, hogy Budapesten, Keszthelyen, Győrben vagy Pakson száll meg valaki, mindenhol ugyanazt a prémiumszintű komfortot tapasztalja – tette hozzá.

A WHB Hotels különös figyel­met fordít a gasztronómiai kínálatra is. A konyhafőnökök kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy nyitottak legyenek a modern ételkészítési technológiákra, és azokat a helyi igényekhez tudják igazí­tani.

A belső képzések során Horváth Szilveszter, a WHB Group executive séfje – aki több olyan hazai és nemzetközi díj birtokosa, mint például a Bocuse d’Or Europe 2008 Selection Hungary arany fokozat; Bocuse d’Or Győr-Moson régió I. hely, arany fokozat, 2007 vagy a 2009–2011 kétéves Czifray Mesterkurzus I. hely – aktívan segíti a csapatokat, hogy minden étkezés igazi kulináris élménnyé váljon.