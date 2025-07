Felértékelődik a szolgáltatói kamara – A nemzetközi kapcsolatok és az export fejlesztése nemcsak az adott vállalat, hanem az egész régió, az egész vármegye érdeke

– A győri kamarában létrejött a Külgazdasági Kabinet, amelyik a vármegye külgazdasági kérdéseivel foglalkozik. Miért fontos kérdés a külgazdaság? – kérdeztük Tallós Balázs külgazdasági kabinetvezetőt.

– A nemzetközi kapcsolatok és az export fejlesztése nemcsak az adott vállalat, hanem az egész régió, az egész vármegye érdeke. Ebben van a szolgáltató kamarának óriási szerepe és feladata, mert az iparkamaránál rendelkezésre áll mindaz az eszköz, tudás, információ és kapcsolatrendszer, amire a vállalkozásoknak szüksége van.

Győr-Moson-Sopron vármegyében közel 40 ezer működő adószámmal rendelkező vállalkozás van. Ezek versenyképessége és a versenyképességük növelése kulcskérdés. Kormányzati cél is, de teljesen egyértelmű gazdasági és társadalmi érdek is, hogy a magyar gazdaság minél szélesebb pilléreken álljon.

Közismert tény, hogy vármegyénk gazdasága az autóiparon és az ahhoz kapcsolódó feldolgozóiparon áll. Sürgősen lépéseket kell tennünk, ugyanis a munkaerő szempontjából nagyon komoly versenyben állunk a bécsi és a felső-ausztriai, illetve a pozsonyi és a nyugat-szlovákiai ipari régióval. A bérversenyben csak akkor tudnak lépést tartani az itteni vállalkozások, ha a bérszínvonalukat emelni tudják, ehhez pedig a termelékenységüket kell növelni. A termelékenységük és az árbevételük akkor fog nőni, hogyha az exportképességük és az innovációs képességük nő. Tehát ez az a logikai lánc, ami mentén segítséget próbálunk nyújtani az itt lévő vállalkozásoknak.

A Külgazdasági Kabinet munkájában részt vesznek győri, valamint Győr környéki nagyvállalati vezetők, akik komoly exporttevékenységgel foglalkoznak és szakértelmükkel a rendelkezésünkre állnak. Először is egy problématérképet, ennek alapján pedig egy aktivitási tervet készítünk. Azok az akadályok, amelyek jelen vannak országosan, nagy valószínűséggel itt is megtalálhatók. A vállalkozások nemzetközi piacra jutásának akadálya lehet a piacismeret, a kapcsolatrendszer, de sok helyen a kulturális ismeretek és a nyelvtudás hiánya is. Sajnos nagyon sok cégnél az önismeret hiánya is akadályt jelenthet. A munkacsoport tanácsadással, képzésekkel, hazai és nemzetközi pályázatokkal segíti a vállalkozásokat. Minden évben rendezünk külgazdasági napot, amire az idén novemberben kerül sor. Ide a mediterrán régióból, Spanyolországból és Olaszországból várjuk a szakdiplomatákat a vállalkozások nemzetközi kapcsolatainak megteremtéséhez vagy kiépítéséhez.

– Mit vár a kamara ettől a fellendüléstől?