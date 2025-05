A mozgás élmény legyen, ne kiadás – ezért van a Sportoló Nemzet Klub

Sokan azért nem sportolnak rendszeresen, mert túl drágának tűnik, nehezen szervezhető, vagy épp nincs meg a kezdő lendület. A Sportoló Nemzet Klubkártya programja azért született, hogy ezek ne állhassanak a sportolás útjába: hogy a mozgás olcsóbbá váljon a kedvezmények révén, a sportolási lehetőségek országszerte könnyebben elérhetők legyenek – hiszen arra is ösztönözzük a sportszervezeteket és egyesületeket, hogy a lakosság számára is megnyissák a kapuikat –, hogy a sportolás valódi élménnyé formálódjon egy inspiráló közegben, sokféle díjmentes közösségi edzés révén is.

Kedvezmények, amelyek valóban számítanak

A Sportoló Nemzet Klub tagjaként országszerte egyre több helyen élhetsz a kedvezményekkel, amiket kínálunk – és ezekből most csak néhány példa: Budapesten a Tüskecsarnokban, a Duna Arénában vagy a Császár-Komjádi Uszodában együttműködő partnerünk, a Nemzeti Sportügynökség jóvoltából veheted igénybe a kedvezményeket.

További partnereinknél, például Kecskeméten sportiskolai tanfolyamokon és fürdőbelépőknél, Cegléden, Debrecenben vagy Veszprémben pedig uszodai belépőknél érvényesítheted a klubkártya nyújtotta előnyöket.

Számtalan sporteseményre is nevezhetsz kedvezményesen, ha klubtag vagy – legyen szó futóversenyről, kerékpáros megmozdulásról vagy más hazai sportprogramról.

Ráadásul helyi mérkőzésekre is vásárolhatsz kedvezményes belépőket, például Nyíregyházán is várnak már klubkártyás jegyárkedvezmények.

Hamarosan itt a nyár is, és klubtagként akár a Balaton partján is találsz lehetőségeket: Zamárdiban például 15%-kal olcsóbban bérelhetsz SUP-ot, kajakot, kenut vagy más vízi sporteszközt egész nyáron, és ha most ismerkedsz ezekkel a mozgásformákkal, oktatást is kérhetsz a helyszínen.

Célunk, hogy 2025 nyarára minden vármegyében legyen elérhető kedvezményes sportolási lehetőség, és ezt a kört folyamatosan bővítjük. Hamarosan a kedvezmények sportfelszerelésekre és sportruházatra is kiterjednek majd, hogy még többen, még könnyebben, még többféleképpen mozoghassanak.

Ez a klub nemcsak azoknak szól, akik most kezdenék el – azoknak is, akik már évek óta kitartóan mozognak. A Sportoló Nemzet Klub jutalmazza a rendszerességet – egyre több, valós kedvezménnyel.