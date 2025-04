Megköszöni az Erste a kitartó bizalmat

Egy bank akkor lehet sikeres, ha ügyfelei sikeresek. Az ügyfelek mellett azonban nem csak akkor kell ott lenni, amikor dübörög a gazdaság. Az Erste a nehezebb időszakokban is igyekszik partnereit– információkkal, tanácsadással, együttműködéssel és banki támogatással – segíteni abban, hogy pénzügyi egészségüket megőrizzék, megalapozott döntéseket hozzanak és sikeresen legyenek túl a bizonytalanság korszakán

– hangsúlyozta Szerdahelyi Róbert, az Erste kis és középvállalati területének vezetője a pénzintézet regionális ügyfélrendezvényén.

Az Erste évről évre elismerésben részesíti azon kis- és középvállalati ügyfeleit, akik két évtizede választották maguknak a bankot és azóta is kitartottak mellette.

A hosszú távú kapcsolat, az elköteleződés, a kitartás, az egymásba vetetett hit olyan értékek, amelyek nem csupán fontosak az Erstének, de érezhető, tetten érhető gazdasági előnyökkel is járnak. Szeretnénk megköszönni ügyfeleink megtisztelő bizalmát és kitartását, hiszen ők jelentik a mi üzletünk alapját

– tette hozzá Szerdahelyi Róbert. Kiemelte: az Erste folyamatosan fejleszti, korszerűsíti és bővíti szolgáltatásait – legyen szó online bankolásról, vagy hagyományos tanácsadói kapcsolattartásról – annak érdekében, hogy ügyfelei minél szélesebb körű kínálatból választhassanak és minél gördülékenyebben intézhessék napi pénzügyeiket. A pénzintézet büszke arra, hogy a kis- és középvállalkozási területen több mint egy évtizede folyamatosan a három legjobb bank között van a független ügyfélelégedettségi felméréseken.

Szerdahelyi Róbert szerint a jó kapcsolatra, az együttműködésre azért is szükség van most, mert a covid, az energiaár-válság és a visszafogott növekedés évei után a vállalkozások ismét nehéz időszakban vannak. A csökkenő kereslet – mind a belföldi értékesítésben, mind pedig export oldalon, leginkább a német gazdaság ingadozása miatt –, a vámháborúkkal fenyegető világgazdasági környezet, és a mesterséges intelligencia jelentette ismeretlen kihívások megjelenése egyaránt bizonytalanságot szül a vállalkozások körében. A megfelelő irányok egyelőre nem világosak, hiszen nehéz eldönteni: technológiai fejlesztésre van szükség a hatékonyabb termelés érdekében, vagy beindul a gazdaság és a most kihasználatlan kapacitások felett is többletre lesz-e szükség, esetleg másik piacra kell lépni és új üzletágat fejleszteni? A vállalkozások ezért jobbára kivárnak és ezt erősíti, hogy mindezek mellett egyelőre nincsek olyan – eddig megszokott – vissza nem térítendő támogatások, amelyek irányt szabnának a beruházási elképzeléseknek.

Az állami támogatású hitelprogramok a magas kamatkörnyezet ellenére is megfelelő finanszírozási lehetőségeket biztosítanak, ugyanakkor érthető, hogy a vállalkozások várnak: a vissza nem térítendő támogatások olyan mértékben csökkentik a megtérülési időt, aminek nincs ma alternatívája

– emelte ki Szerdahelyi Róbert. Az Erste kis és középvállalati területének vezetője hozzátette: ebből a szempontból a mezőgazdaság és az élelmiszeripar jelent kivételt, ahol a KAP ST (közös agrárpolitika stratégiai terv) már megfelelő támogatás-intenzitást biztosít, ám a pályázatok elbírálása, a döntési határidők miatt, az adminisztratív teendők zárása az év utolsó negyedében várható, így itt is 2026-ban élénkülhet majd a piac.