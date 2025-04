Másodszor is Kiváló Munkáltatói Márka a WHB

Munkáltatói víziónk nemcsak a jelenlegi kollégáink számára nyújt biztonságot, hanem a jövő generációi felé is nyitunk, duális képzési programjainkkal, gyakornoki lehetőségeinkkel és az oktatási intézményekkel való szoros együttműködéseinkkel. Külön öröm számunkra, hogy a marketingosztállyal közös kampányunk a „WHB a Jövő generációjáért / HR-stratégiák – Facebook, LinkedIn” Employer branding kategóriában nemcsak kreatív sikert hozott, hanem a Magyar Marketing Szövetség által alapított Marketing Diamond Awards pályázaton gyémántdíjat is nyert. Ez az elismerés is megerősített bennünket, hogy jó úton járunk, amikor a látvány mögé is betekintést engedünk – oda, ahol az érték valóban megszületik: a kollégáink munkájába, hiszen a WEST HUNGÁRIA BAU Kft.-nél nem csupán épületeket, hanem értékeket is építünk – minden egyes nap.