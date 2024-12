Új építésű lakások alacsony kezdőrészlettel

A Parkville Residences kiváló elhelyezkedéssel bír mindazok számára, akik a városi pezsgést keresik. A lakópark közel van a Dunához, a belvároshoz, parkokhoz és főbb tömegközlekedési pontokhoz. Több neves egyetem, például az ELTE, a BME, Semmelweis vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületei is könnyen megközelíthetőek az Intergal Group Nádasdy utcai lakásaitól.

Ugyanakkor az Intergal Group nagy hangsúlyt fektetett a fenntarthatóságra és arra, hogy visszahozza a természetet a városi mindennapokba. A lakóingatlan-beruházás zöld belső kertet, tetőkertet, közösségi teraszokat biztosít a lakóknak, akik így otthon élvezhetik a természet nyugalmát.

A diákok (és a szülők) számára mindezek nemcsak kényelmet, de jelentős megtakarítást is jelenthetnek a drága albérletek helyett. Budapest bérleti piaca ugyanis virágzik: a KSH-ingatlan.com 2024 szeptemberi lakbérindexe szerint 102%-kal nőttek a nominális lakbérek 2015 óta a fővárosban (az infláció hatását figyelembe véve ez 22%-os növekedés). Ez egyszerre azt is jelenti, hogy a Parkville Residences lakásai még bőven a gyerekek diplomaosztója után is hasznot hoz majd, akár saját otthonként, akár jövedelmező ingatlanbefektetésként.

Kényelmes méretű otthonok már 50 millió forint körüli vételártól elérhetőek, és 10% önerővel lefoglalhatók. Ez a konstrukció ideális választás azoknak a családoknak, akik most előrelátó módon szeretnének befektetni gyermekük jövőjébe. A lakások 2027-es átadása időzített megoldást kínál a következő években egyetemre készülő fiatalok számára.

A Parkville Residences otthonainak fizetési ütemezését úgy alakítottuk ki, hogy mindenki számára elérhető legyen: igazodjon mindenki pénztárcájához és önerős lehetőségeihez. Olyan értékesítési stratégia megalkotása volt a célunk, amellyel olyan embereknek is lehetőséget adunk ingatlanvásárlásra, akiknek az alacsony önerejük miatt eddig nem volt lehetőségük új építésű lakás vásárlására.

– emelte ki Anna Laievska, az Intergal Group kereskedelmi igazgatója.