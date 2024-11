Öt évvel ezelőtt izgatottan figyelték a győriek, hogyan újul meg a legendás Vásárcsarnok, amelyhez szinte mindenkinek fűződik valamilyen emléke. Az 1980-ban épült csarnoknak csak a vasbeton szerkezete maradt meg, minden más teljesen kicserélődött – immár a mai, 21. századi igényeknek megfelelően. Az új csarnok nagyobb lett, mint az előző, és a kialakítása is megváltozott. Eltűntek például a külső, nyitott területek; a kereskedők utcájába például, amely 32 árusnak ad helyet, kisebb-nagyobb sátrak kerültek, így kedvezőtlen időjárás esetén is kényelmesebb a vásárlás. Azért a külső árusítás sem tűnt el teljesen, szezonális jelleggel rendszeresen kitelepülnek az árusok. A Vásárcsarnok előtti téren pedig alkalmanként programok, például jótékonysági főzések zajlanak.

Hatalmas lépés volt a Vásárcsarnok akadálymentesítése is, hiszen korábban a kétszintes kialakítás komoly problémát jelentett a nehezen közlekedő mozgáskorlátozott, beteg vagy idős vásárlóknak. Ők immár mozgólépcsőn vagy lifttel is megközelíthetik a felső szintet, és a parkolóházból is könnyedén bejuthatnak a belső térbe, valamint akadálymentes mosdót is kialakítottak az épületben.

S ha már parkolók: végre enyhültek a parkolási gondok is, az addigi száz utcai parkolóhely mellé ugyanis egy 298 férőhelyes parkolóház is épült. Szükség is van rá, csúcsidőben ugyanis ez is megtelik, ami szintén mutatja a Vásárcsarnok népszerűségét. Ráadásul megfizethető, hiszen óránként 100 forintért parkolhatnak itt a látogatók, de az egész napos megállásért is mindössze 400 forintot kell fizetni.

A zöldség-gyümölcstől a pékárukon és húsokon át a különlegességekig széles a kínálat.

Forrás: Győr-Szol

Ki jár ma vásárcsarnokba?

Sokan, köztük örvendetes módon egyre több a fiatal vásárló, akik egyre inkább felfedezik a friss élelmiszerek és a piacozás varázsát. Azok mellett, akik otthonról hozzák a rendszeres piacozás hagyományát és szeretetét, kialakulóban van egy olyan egészségtudatos réteg, amely már odafigyel arra, mi és honnan kerül a család asztalára. Győr városának nem titkolt célja volt a felújítással, hogy minél több családban felébressze erre az igényt – ahogy a kulturált piacozás élményére is.

Jó látni, hogy nagyon sokan elhozzák a gyerekeiket is a hétvégi bevásárlásra a Vásárcsarnokba, a kicsik pedig imádják, hogy itt pezseg az élet és a piaci kavalkádban lépten-nyomon van valami látnivaló

– mondja Németh Kornélia, a Vásárcsarnok vezetője. Igazi családi program lehet tehát egy kör a Vásárcsarnokban, amit érdemes megfejelni egy lángossal, rántottával, vagy akár békebeli bundáskenyérrel. A vásárlókat és az árusokat ugyanis nyolc büfé várja, még komplett menüt is fogyaszthatunk, ha elfáradunk a beszerzésben.

Azt látjuk, hogy a piacozás újra divat, már csak az emberi oldala miatt is: sokkal jobb érzés, ha hétről hétre a „saját” hentesünknél, a „tojásos” vagy „savanyúságos” árusunknál vásárolunk, mintha egyszerűen leemeljük a polcról az üzletben… Nálunk a kereskedők ismerik és megbecsülik a törzsvásárlóikat, jólesik megállni náluk egy-egy kedves szóra

– mondja Németh Kornélia.