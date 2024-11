Győr egy iparváros. Sok cég működik itt, vannak nagy múltúak és újabbak is. Elmondható, hogy a szakszervezeti élet elég erős a városban. Ezek elég jól szervezettek, felmerült az az igény, hogy legyen egy olyan fórum, ahol a munkavállalók tudnak egymással is kapcsolatot tartani, és tudnak akár jó ötleteket is megosztani egymással. Ez a folyamat már el is indult, kezdeményezték a szakszervezetek állandó fórumának létrehozását. December elejére terveznek egy nagyobb eseményt, ahol be is mutatkozik a Szakszervezetek Állandó Fóruma, amiben részt vesznek a vegyipari, a vasúti, a Volán és a közszolgálati cégek dolgozói, ebben én pusztán mentorként segítem a munkájukat.