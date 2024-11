A szakember külön kiemelte: a beruházás rendkívül jó előkészítettségének is köszönhető, hogy a márciusi alapkőletétel után októberben már bokrétaünnepet tartottak. Mindezt úgy, hogy a projekt nyitásával egy időben robbant ki az orosz–ukrán háború.

Rögtön azzal kellett szembesülnünk, hogy nincs acél... Ezt végül óriási erőfeszítések árán sikerült megoldani, de innentől kezdve folyamatosan több lépéssel előre gondolkodtunk

– mondta.

Ennek jegyében a teljes hőszigetelést, a faanyagot, a közműcsöveket, számos gépet és a teljes homlokzati téglaburkolatot előre megrendelték és ledepózták. A projekt méretéből adódóan óriási mennyiségeket kellett betárazniuk: többek közt 10 ezer négyzetméternyi homlokzati téglaburkolatot, 11 ezer négyzetméternyi fémlemezfedést, 16 kilométernyi kábelt kapott a komplexum. Mindezen nehézségek ellenére, rendre két-három hónappal a határidő előtt jártak.

A gépészetnél az is segítette a gazdaságosságot és a gyors kivitelezést, hogy minden szak- ágra kiválasztottak egy magas minőségen dolgozó céget, és aztán minden épületnél ezt a vállalatot alkalmazták az adott szakágra.

A WHB erősségeit is megmutatta a projekt

A szakember elmondása szerint a jól kezelt külső kapcsolatok mellett a dunakeszi projekt sikeréhez nagyban hozzájárultak a WHB cégcsoportjához tartozó vállalatok is. A Dunakeszi Diáknegyeden is túl tekintve, az egész WHB egyik alapértékét is megfogalmazta.

A közel tízéves itteni időszakom egyik fő hajtóereje, hogy olyan főnökeim vannak, akikre mindig lehet számítani, ha elakadás van. A cég szakmai magja nagyon jó csapatot alkot, a problémákat pedig a cég rugalmasan kezeli, és biztos hátteret képez. A munkatársainknak nem kell a munkakörülményeken morfondírozniuk, ehelyett a feladatokra tudnak koncentrálni

– nyilatkozta.

Vezetőként egy ekkora volumenű siker zálogaként a megfelelő önbizalmat emelte ki.