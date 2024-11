Építőipari partnerei révén is érzi a gazdasági visszaesést Ternyák László, a bútorlap-forgalmazással és -szabászattal foglalkozó Ternyák Trade tulajdonosa és ügyvezetője. Ennek ellenére nem áll le a folyamatos fejlesztés a cég győri telephelyén: a tavaly lecserélt élzáró berendezés és táblafelosztó gép mellé megérkezett egy új élzáró és táblafelosztó is.

Az elmúlt években lecseréltük szinte a teljes gépparkot, így minden igényt a legmagasabb minőségben tudunk kielégíteni. Erre szükség is van, hiszen szeretnénk továbbra is az élmezőnyben lenni, függetlenül az aktuális gazdasági helyzettől

– mondja Ternyák László. Ma már eljutottak oda, hogy a fejlesztéseket kizárólag saját forrásból, pályázatok nélkül oldják meg; a cégvezető szerint ez az eredménye annak, hogy jó időkben, rossz időkben is a takarékoskodást tartotta szem előtt cége vezetésénél.

Aki bútorlapot keres, az itt biztosan megtalálja, az Egger és a Falco márkák mellé tavaly a Kronospan is csatlakozott, így már több mint 200-féle bútorlapból válogathatnak a vásárlók. Munkalapból pedig közel 100-félét kínál a Ternyák Trade, ezen a téren a vastagabb, 38 mm-es típus lassan kezdi kiszorítani a keskenyebb kivitelt. Vasalatokban pedig továbbra is a Blum pántjait keresik a legtöbben, Ternyák László szerint ez a leghosszabb távra szóló választás ma a piacon – nem véletlen, hogy az általuk kivitelezett konyhákat is ezekkel szerelik. A kereslet egyébként egyre inkább a matt felületű bútorok felé mozdul, ez a trend tavaly indult el, színekben pedig – ahogy a lakberendezés más területein is – a szürke különböző árnyalatai viszik a prímet. Naponta 50–70 tábla, azaz 300–350 négyzetméter bútorlap halad át a szabászat gépein, ehhez napi 2–4.000 méternyi élzárás társul – ilyen számok mellett érthető, hogy a környéken csak egy hasonló profilú és nagyságú versenytárs működik.

A Ternyák Trade stabilitását többek között a rengeteg hűséges, visszatérő vásárló adja, akiket meg is becsülnek. Itt ugyanolyan gyors és gondos kiszolgálást kap az is, aki csak néhány négyzetméternyi bútorlapot szeretne leszabatni, mint a nagyban vásárló ügyfelek. Többen a Ternyák Trade csapatából is visszajárnak, immár saját asztalosvállalkozásukhoz vásárolva alapanyagot, amire Ternyák László különösen büszke. A hűséget a cégvezető a saját dolgozói között is megbecsüli, több mint harminc munkatársa között nem ritka a 15–20 éve itt dolgozó szakember sem.