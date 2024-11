Mi is érzékeljük a csomagolási terület dinamikus fejlődését, ennek igyekszünk is megfelelni, és a hagyományos nyomdatechnikai termékek mellett minél többféle megoldást kínálni ebben az ágazatban is. A fenntartható papírcsomagolás minden gyártási ágazatban egyre keresettebb, a kozmetikumoktól az élelmiszerekig, jelentős az exportunk is