A gépjárművezetés egy kimondottan kockázatos tevékenység, hiszen a káresemények igen változatos formában és mindig a legváratlanabb pillanatban kopogtatnak. Cikkünkből kiderül, hogy pontosan mi is az a CASCO biztosítás, és milyen esetekben is jön jól, ha megkötjük.

Mi az a CASCO biztosítás, és hogyan különbözik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítástól?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) minden gépjármű üzemeltetőnek (nem összetévesztendő a tulajdonossal) kötelező. Ez a biztosítás kizárólag a mi hibánkból másoknak okozott károkat téríti meg, legyen az közlekedési, vagy éppen parkolási baleset. Ezzel szemben a CASCO biztosítás a saját kárunk enyhítésére nyújt segítséget, hiszen a biztosított autójában keletkezett károkat fedezi, függetlenül a kár okozójától.

Casco biztosítással tehát szélesebb az anyagi támogatások köre, melyet igénybe vehetünk, hiszen nem a másoknak okozott károk ellen nyújt biztonságot, hanem a saját autónk javítási költségeit fedezi, például egy közlekedési baleset vagy természeti kár esetén.

Milyen előnyökkel jár a CASCO biztosítás?

CASCO biztosítás számos előnyt kínál azoknak, akik a lehető legteljesebb védelmet szeretnék biztosítani gépjárművük számára. Az egyik legfontosabb előnye, hogy rugalmasan alakítható az egyéni igényekhez, így a biztosítási fedezet mértéke és a biztosított események körének kiválasztása személyre szabott lehet. Ezáltal biztosítja, hogy a jármű tulajdonosa minimális anyagi veszteséggel vészelhesse át a váratlan helyzeteket.

Emellett a CASCO lehetőséget kínál arra, hogy a javítási költségeket gyorsan és egyszerűen fedezzük, ezáltal kevesebb használatból kieséssel kell számolni, főleg, ha munkába járásra is használjuk a gépjárművet.

Mások által okozott károk esetén is vannak esetek, amikor kimondottan jól jöhet, ha rendelkezünk CASCO biztosítással. Amennyiben a kárt okozó jármű más, esetleg igen távoli országban van regisztrálva, úgy rendkívül nehézkessé válhat a kárrendezés, hónapokat, akár egy évet is várhatunk a kártérítésre. Ilyen hosszú ideig azonban senki sem szeretné a szervizben tartani a járművét, ezért ezekre az esetekre is kiváló megoldás a CASCO.