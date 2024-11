A 18. században épült és a falu jelképévé vált kastély április végén nyílt meg, miután – két év elhagyatottságot követően – új tulajdonosa teljesen felújította. Matusz Balázs győri vállalkozó valóban minden szegletét újjávarázsolta a hányattatott sorsú, évekig leromlott állapotban álló épületnek, amely immár újra a régi pompájában ragyog. Exkluzív rendezvényhelyszínt álmodott az öttevényi őspark fái közé, amelyre az átadás után rögtön lecsaptak a különleges atmoszférát keresők.

Elsősorban a házasulandó párok, hiszen lehetne-e hangulatosabb helyszínt elképzelni egy romantikus esküvőnek, mint egy fákkal körülölelt, gyönyörű kastélyt?! Már csak azért is, mert a Földváry-kastély nemcsak meseszerű díszletet, hanem szállást is kínál a vendégeknek: 14 szobájában kényelmesen készülődhetnek, majd pihenhetik ki a lagzi „fáradalmait”. Nem is akármilyen körülmények között, hiszen minden szoba korhű, egyedi berendezést kapott, antik bútorokkal és prémium burkolatokkal. Az épület természetesen teljes gépészeti és energetikai felújításon is átesett, ennek köszönhetően megoldott a padlófűtés és a szobák klimatizálása is, ami korántsem minden hasonló korú, történelmi szálláshelyről mondható el.

A fentiek fényében nem csoda, hogy a szeptember végén a kastélyban megrendezett esküvői kiállítás nagy siker volt, több mint 300 regisztrált pár volt kíváncsi a különleges helyszínre és az ott összegyűlt 40 szolgáltatóra. A menyasszonyok emellett magyar tervezők ruhacsodáit felvonultató divatbemutatón ámulhattak, sőt, magukkal a megálmodóikkal is beszélgethettek.

Pezsgőpiramis és medencés parti

A megújult öttevényi kastélyt kedvező elhelyezkedésén kívül azért is övezi nagy érdeklődés, mert a környéken nincs más ilyen jellegű szálláshely, márpedig az esküvői trendek azt mutatják, hogy a párok egyre inkább keresik a különleges helyszíneket és megoldásokat. Gyakori, hogy akár két-három napra is lefoglalják a helyszínt, amely így a szertartáson és a lakodalmon kívül egy emlékezetes, kikapcsoló hétvégét is jelent a párnak és szeretteinek. Mindehhez olyan szintű szervezést kapnak, amely valóban minden terhet levesz a vállukról, a profi cateringtől a személyre szóló apróságokig.