Hogyan született meg egy ilyen válogatott italokat felsorakoztató bolt ötlete? Merész Nóra, marketing- és értékesítési vezetőt kérdeztük az újonnan Győrben nyílt üzlet gyökereiről.

Eleinte a zöldség-gyümölcs termesztésével és beszállításával foglalkozó portfóliónkat az almaborok iránti kíváncsiságunk alapján bővítettük. Hamar kiderült, hogy a magyar alma nem alkalmas a cider készítésére. Az angol piacon szerzett friss tapasztalatainkkal és nemzetközi kapcsolatrendszerünkkel sikerült olyan ciderkészítő mestereket találnunk, akikkel prémium és kézműves almaborokat hozhattunk a hazai kínálatba

– emlékezett vissza a kezdetekre Merész Nóra marketing- és értékesítési vezető.

Az első palackok hamar a bolt zászlóshajóivá váltak. A minőségi ciderek révén pedig kinyílt a világ: kiváló külföldi és hazai kisüzemi főzdékkel ismerkedtek meg, a legkülönfélébb italkategóriákban – whiskyktől a gineken át egészen a craft sörökig, csakis a legjobbak és a legkülönlegesebbek mellett tették le a voksukat.

Számunkra a legfontosabb, hogy minden polcra kerülő ital minőségi alapanyagokból, egyedülálló tudással készüljön. Számtalan európai ország kiválóságait gyűjtöttük össze, a brit termékektől kezdve az észten át a svédig

– emelte ki Nóra.

Megtalálhatóak polcaikon USA-ban készülő kuriózumok és az etiópok nemzeti söre is. Folyamatosan kutakodnak a nagyvilágban, hogy valami érdekes, izgalmas tétellel pezsdítsék fel a kínálatot.

87-féle gin-, széles rum-, whisky-, hard cider- és sörkínálat mellett olyan nem mindennapi palackokat is vásárolhatunk a Drink Stationben, amit maga Gordon Ramsay séf állított össze. Széles rockszortiment is megbújik az üzletben, olyan, különböző bandák által fémjelzett italok, mint az AC/DC, a Motorhead, a Kiss vagy a Rammstein. Legtöbbjük egyedi receptúrán alapul, ugyanis az együttes tagjai is belefolytak az elkészítésbe. A legmerészebbeknek akad a világ hivatalosan legerősebb söre, a 75 százalékos erősségű Beithir Fire, ami nem érdemtelenül kapta a sárkánytűz elnevezést.

A Drink Station üzletében biztosan mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő ízkombinációt, legyen szó spiritekről vagy long drinkekről, kiegészítő fűszerekről, tonik- vagy gyömbérsörkínálatról. A hagyományos italtípusok mellett a kísérletezőknek is mindig akad egy-egy újdonság, ami máshol nem kapható.