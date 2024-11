Öt éve vettem át a cég irányítását édesapámtól, és bár stabil örökségre építkeztem, most már saját jogon is büszke lehetek az eredményeinkre, a dinamikus fejlődésre. Fontosnak tartom, hogy a női vezetők jobban reflektorfénybe kerüljenek, s remélem, ahogy engem is motiváltak a példaképeim, talán én is inspirálhatok másokat